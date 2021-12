Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bürgstädter Weingut Hench setzt auf ökologischen Anbau

Handarbeit und Verzicht auf Herbizide für möglichst große Biodiversität auf den Buntsandsteinterrassen

Das Weingut Hench, von links: Burkhard und Sohn Peter Hench In der Probier- und Verkaufsstube des Weinguts Hench, von links: Burkhard und Helene mit Sohn Peter Hench

Die Winzer unterstützen durch unterschiedliche Maßnahmen die Biodiversität im Weinberg, akzeptieren und fördern die Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Frühere Winzergenerationen haben Vieles richtig gemacht. Das wurde auch dem Weingut Hench bestätigt, als es Versuche in einzelnen Parzellen mit dem Ziel durchgeführt hat, ursprüngliche Weinbereitung in der heutigen Zeit neu zu denken. Sie setzen auf ihren sieben Hektar Fläche keine Herbizide ein. Sind keine Schafe im Einsatz, wird gemäht oder mittels Bodenbearbeitung mit Scheibe und Flachschar von zu hohem Wuchs befreit.

Kräutertee für Reben

»Zum Schutz der Pflanzen setzen wir keine chemisch synthetisierten Pflanzenschutzmittel ein. Um Krankheiten vorzubeugen, werden sie mit Kräutertee, Pflanzenstärkungsmitteln und Pflanzenauszügen gestärkt und die Gesundheit der Reben positiv beeinflusst. Durch diese Lebens-und Wirtschaftsweise können individuelle Weine entstehen, die ihren ganz spezifischen Charakter entwickeln«, erklärt Sohn Peter Hench, der als Techniker für Weinbau und Önologie gemeinsam mit seinem Vater den Betrieb im Haupterwerb leitet. Unterstützt werden sie von den Ehefrauen Ramona und Helene.

Zu dem Betrieb gehören auch Wiesenflächen, die an einen Landwirt verpachtet sind, der sie als Weideland für die Kühe nutzt. Als Gegenzug gibt es Dünger für den Kompost. Zur Weinlese, die rein von Hand durchgeführt wird, helfen außer den Familienmitgliedern zahlreiche Erntehelfer, die zum Teil schon seit Jahren dabei sind. Peter Hench: »Sie wissen um die Wichtigkeit einer schonenden und behutsamen Ernte. Wir setzen das im Keller fort mit einer sorgfältigen Verarbeitung der Trauben.«

Lagerung in Eichenfässern

Der Ausbau der Rotweine, der einen Anteil von 65 Prozent hat, erfolgt durch traditionelle Maischevergärung, die Lagerung in Eichenholzfässern. Auf den Etiketten der abgefüllten Flaschen wird der Inhalt kenntlich gemacht: Spätburgunder, St. Laurent, Pinot Meunier und Regent. Bei den Weißweinen, bei denen die R-Linie ebenfalls in Holzfässern und der Rest in Edelstahltanks lagert, dominieren Silvaner und Riesling, aber auch Weißburgunder, Müller-Thurgau, Bacchus und Ortega werden produziert.

Die Weinflächen liegen im Centgrafenberg, im Hundsrück und in der Mainhölle, wobei der alte Terrassenweinberg im Hundsrück immer eine besondere Herausforderung sei, weil keine Maschinen eingesetzt werden können. Regelmäßig werden die Weine ausgezeichnet. Aktuell wurde ihr 2017-er Spätburgunder Centgrafenberg beim internationalen Bioweinpreis als einziger fränkischer Rotwein mit 97 Punkten bewertet. Besucher sind fasziniert von dem historischen Sandsteingewölbekeller unter dem Weingut, dessen ältester Teil 1563 erbaut wurde. 1996 wurde bei der Betriebserweiterung unter dem Weingut ein neuer Keller errichtet, der an den historischen Keller angrenzt.

Christel Ney

Hintergrund: Terrassen mit Tier- und Pflanzenwelt Die Buntsandsteinterrassen am Bürgstadter Berg stellen eine Besonderheit dar. Das mit roten Reben bestockte Grundstück der Familie Hench wurde schon von Urgroßvater Anton Hench bewirtschaftet. Die Pflege und das Instandhalten der Weinbergsmauern sind eine Herausforderung. Sowohl eine besondere Tier- als auch Pflanzenwelt hat hier in den natürlich bewachsenen Rebhängen ihr Zuhause. ney