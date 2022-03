Bürgstädter Schwanenhöfe nach sechs Jahren Planungs- und Bauzeit eingeweiht

Ort für Geselligkeit, Gemeinschaft und Gespräche

Bürgstadt 20.03.2022 - 15:02 Uhr 2 Min.

Bürgstadt, Schwanenhöf Foto: Annegret Schmitz BU: einmal probesitzen: beim Rundgang durch die Tagespflege konnten sich die Gäste informieren.

»Der Schwanen stand für Geselligkeit, Gemeinschaft und gute Gespräche,« betonte Elke Spiegel von Spiegel-Consulting, Aschaffenburg. Mit der Realisierung der Schwanenhöfe sei ein neuer gesellschaftlicher Mittelpunkt in der Marktgemeinde geschaffen worden.

Sozialstation und Tagespflege

In den Schwanenhöfen sind auf 4300 Quadratmetern in zwei Gebäudekomplexen eine Tagespflege und eine ambulant betreute Wohngemeinschaft entstanden, sowie ein Komplex mit Appartements für »Servicewohnen 50+«. Das Gebäude des »Schwanen« von 1562 konnte erhalten bleiben und ist das neue Zuhause der Caritas-Sozialstation St. Franziskus mit den dazugehörenden Beratungsdiensten der Caritas.

Die Tagespflege ist bereits seit dem 10. Januar mit Leben erfüllt, hier können bis zu 25 Gäste den Tag gemeinsam verbringen. Heinrich Almritter, Vorstand der Caritas für den Landkreis Miltenberg sprach von einem sehr guten Start. Für die ambulant betreute Wohngemeinschaft im ersten Stock ist die Caritas als Vermieter noch auf der Suche nach zwölf Bewohnern, die einen Pflegegrad haben müssen.

Neue Wohnform für Senioren

Diese Wohngemeinschaft ist eine neue Wohnform, bei der gemeinsames Leben im pflegebedürftigen Alter mitfamiliärem Charakter ermöglicht wird. Dabei sollen auch die Angehörigen unterstützend mitwirken, etwa bei der Buchführung oder dem Einkauf. »Es ist eine private Häuslichkeit«, so Almritter, der dies als den Charme dieser Wohnform bezeichnete.

Die Stiftung Eberhard und Oya Gerlach hat sich maßgeblich finanziell an dem Projekt beteiligt und den Schwanen und fast den kompletten Block mit Tagespflege und Wohngemeinschaft in das Stiftungsvermögen eingegliedert. »Wir wollten dieses Zukunftsprojekt in unserer Heimatgemeinde finanziell unterstützen«, so Eberhard Gerlach.

Von einem guten Miteinander von Caritas, der Stiftung und der Marktgemeinde sprach Elke Spiegel, die froh ist, dass sich das Gebäude des Schwanen sowie vier Kastanienerhalten ließen. Sie räumte aber auch ein, dass man den Nachbarn viel zugemutet habe und sich das sanft abfallende Gelände zu einerechten Herausforderung entwickelte.

Den kirchlichen Segen spendeten Pfarrer Jan Kölbel und der ehemalige Miltenberger Pfarrer Peter Neubert, der zudem Vorsitzender des Stiftungskuratoriums ist.

Ergänzung des Ortskerns

Als wunderschöne Ergänzung des Ortskerns bezeichnete Landrat Jens-Marco Scherf die Schwanenhöfe, mit unterschiedlichen Wohn- und Pflegeangeboten. Doch all das können nur funktionieren, wenn es Menschen gibt, die sich dafür engagierten. Dass Liebe an diesem Ort blühen kann, wünschte Domkapitular Clemens Bieber, der eine Bronze mitgebracht hatte, die Hilfsbedürftigkeit versinnbildlichte.

An erste Überlegungen im Jahr 2014 erinnerte Bürgermeister Thomas Grün in seinem Grußwort, damals habe man gemeinsam mit Familie Tausch beschlossen, dass »etwas für die Gemeinde entstehen solle«. Er dankte allen, die sich an der Verwirklichung dieser Idee beteiligt haben, »denn es musste viele Rädchen ineinandergreifen«. Er ist überzeugt, dass die Schwanenhöfe bald ein fester Bestandteil des Bürgstadter Gesellschaftslebens sind.

Bei einem Rundgang nahmen die Gäste die Räumlichkeiten in Augenschein und erfuhren bei dieser Gelegenheit, dass die Kunstpädagogin Christiane Leuner gemeinsam mit drei siebten Klassen der Mittelschule die Betonwände vor der Tagespflege künstlerisch gestalten wird.

ANNEGRET SCHMITZ

Hintergrund Zweite Leseebene: Die Eberhard + Oya Gerlach-Stftung: Die Stiftung des Bürgstadter Ehepaars wurde 2009 ins Leben gerufen mit einem Stiftungskapital von einer Million Euro. Der Stiftungszweck gilt jungen und alten Menschen in Deutschland und in vielen Teilen der Welt. Da ein besonderes Augenmerk der Altenpflege und -betreuung gilt, sagte Eberhard Gerlach frühzeitig ein finanziellen Engagement bei dem Projekt Schwanenhöfe zu. Der Verkauf seiner Firma in Oberfranken ermöglichte Gerlach den Erwerb der ambulanten Wohngemeinschaft, der Tagespflege, des Schwanen-Altgebäudes und zweier Penthouse-Wohnungen. Die Mieteinnahmen daraus fließen dem Stiftungsvermögen zu.