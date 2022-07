Bürgstadts Buchen in Not

Gemeinderat: Waldbegang zum Thema Klimawandel und die Wahl der Baumarten

Bürgstadt 21.07.2022 - 13:00 Uhr 2 Min.

"Die Kronen werden trocken und dann ist die Buche in zwei Jahren kaputt", Revierleiter Paul Platz zeichnet am Dienstag beim Waldbegang des Gemeinderates ein düsteres Bild.

Schuld ist die Buchenschleimflusskrankheit, die aufgrund des fehlenden Regens die geschwächten Bäume angreift. "Da kannst du zuschauen, wie sie verrecken", so der Revierleiter, dem das sichtbar nahegeht. Bemerke man die ersten Anzeichen, müsse gefällt werden, um wenigstens noch ein wenig Gewinn zu erzielen. Er zeigte aber auch Buchenstämme, die bereits innen schwarz und hohl sind.

Großes Problem: Wasserknappheit

"Vor 50 Jahren waren wir stolz auf die Buchen, die wir im Zuge der Naturverjüngung zu ordentlichen Bäume herangezogen hatten", so Platz. Ob in 50 Jahren noch Buchen und Kiefern fester Bestandteil des Waldes sind, kann heute niemand sagen. Im Wald muss in Jahrzehnten gedacht und geplant werden. Die Wasserknappheit entwickelt sich zu einem großen Problem, denn seit sieben Jahren fehlen dem Wald 750 Liter Wasser, und zwar pro Quadratmeter.

Nachdem die Gemeinderäte auf einem kleinen Spaziergang durch den Wald die bereits trockenen Baumkronen der Buchen gesehen hatten, führte Platz die Gruppe auf eine Fläche, um einen "vernünftigen Bestand" zu zeigen. Buche, Birke, Lärche und Kiefer waren zum Teil durch Naturverjüngung entstanden. Platz warf die Frage auf: "Was ist uns wichtig im Wald?" Er machte klar, dass er nicht Bäume für die Bereitstellung von Brennholz produzieren will, sondern dass auch in einigen Jahren die Bäume für die Herstellung von Brettern geeignet sein sollen.

Zudem habe der Wald ja vielfältige Funktionen von der Wasser- und Luftreinigung über die Erholung bis hin zur Holzproduktion. Hier war man sich schnell einig, dass diese im Ökosystem immens wichtigen Aufgaben erhalten bleiben sollen und im Wald nicht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht.

Unterschiedlichen Bedingungen trotzen

Ein stabiler Mischwald soll es also sein. Da stellt sich die Frage, welche Bäume man künftig pflanzen soll. Sie sollen mit den steigenden Temperaturen und dem Wassermangel zurechtkommen und zudem für die überwiegend sandigen Böden im Bürgstadter Wald geeignet sein.

Platz ging auf Baumarten ein, die in Südeuropa gut gedeihen, aber nicht unbedingt in Bürgstadt gepflanzt werden können. Einen Schneefall wie im April dieses Jahres halten die Bäume nicht aus. Sebastian Spatz, Forstamt Miltenberg und Betriebsleiter des Bürgstadter Waldes, hatte auch kein Patentrezept und empfahl: Ausprobieren. Er hegt die Hoffnung, dass sich bei der Naturverjüngung die Buchenpflanzen durchsetzen, die das Klima am besten ertragen können. Sich also dem Klimawandel langsam anpassen. Und dann will man mit Roteiche, Esskastanie, Flaumeiche, aber auch Kirsche einen Versuch wagen.

Schließlich zeigte Platz noch eine Fläche, wo Schüler bei der Pflanzung von Spitzahorn, Winterlinden und Waldkirschen geholfen hatten. Um die kleinen Bäumchen zu schützen, wurde ein Zaun gezogen und Platz konnte den Räten mitteilen, dass es Bürgstadter Firmen gibt, die solche Maßnahmen finanziell unterstützen.

Schließlich erklärte Platz, dass es im Bürgstadter Wald künftig kein Sterholz mehr für die Bürger zu kaufen gibt. Die Waldarbeiter werden an anderer Stelle gebraucht, erläuterte er. Dann gab es noch eine erfreuliche Nachricht: Ab 1. September gibt es wieder einen Azubi im Bürgstadter Gemeindewald.

