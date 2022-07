Bürgstadter wollen zu Hause alt werden

Aufbau einer Betreuungsgruppe für Demenzkranke und Einrichtung einer »Kurzzeitpflege daheim« empfohlen

Bürgstadt 27.07.2022 - 17:46 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei den Themen »Wohnen und Grundversorgung« wird Bürgstadt eine gute Grundversorgung attestiert, in den Schwanenhöfen sollte eine Begegnungsmöglichkeit geschaffen werden. Die Wohnberatungsstelle ist leider vielen nicht bekannt. Hier gilt es, im Amtsblatt auf Beratungsmöglichkeiten hinzuweisen, bei Ortsbegehungen die Barrierefreiheit zu verbessern, aber auch Hilfen, Beratung und Besuchsdienste denjenigen Älteren anzubieten, die nicht mehr mobil sind. Die Gruppe »Helfen verbindet« wurde sehr gelobt, allerdings sind viele Mitglieder inzwischen in dem Alter, wo sie selbst Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Der Nachwuchs fehlt, wie in vielen ehrenamtlichen Bereichen.

Das Angebot an ambulanten Diensten ist in Bürgstadt ausreichen, stationäre Pflegeeinrichtung sind im Umkreis von sieben Kilometern vorhanden. Allerdings ist bei der kurzfristigen Suche nach einem Pflegeplatz im direkten Umfeld »nichts zu machen«, musste Jörg Reinmuth (UWG) aus eigener Erfahrung berichten. Bernd Neuberger (UWG) wusste, dass sich viele Bürgstadter eine stationäre Pflegeeinrichtung vor Ort wünschen. Stationäre Pflegeeinrichtungen rechnen sich erst ab 50 Plätzen, so der Hinweis von Anja Preuß. Ob in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft, die ab 1. September in den Schwanenhöfen eröffnet wird, ein Verbleib bis zum Lebensende bei Pflegebedürftigkeit möglich ist, blieb strittig. Hierzu gab es unterschiedliche Aussagen. Thomas Grün fügte an, dass rein statistisch das Angebot an Pflegeplätzen ausreicht, wo es klemmt ist in der Kurzzeitpflege. Da im Landkreis Miltenberg knapp 60 Prozent der Pflegebedürftigen von Angehörigen versorgt werden, wäre ein Ausbau wünschenswert, um den Pflegenden die oft dringend benötigte Auszeit zu ermöglichen.

Anja Preuß riet der Marktgemeinde zum Aufbau einer Betreuungsgruppe für Demenzkranke und der Einrichtung einer »Kurzzeitpflege daheim«, die durch intensive Öffentlichkeitsarbeit auch bekannt gemacht werden sollten.

Digitale Nachhilfe

Beim Themenfeld Beratung und Soziale Netzwerke kristallisiert sich heraus, dass sich die Älteren Unterstützung bei der Nutzung digitaler Medien wünschen. Hier könnten Angebote der Vereine weiterhelfen. Ein runder Tisch der Akteure in der Seniorenarbeit könnte die Kräfte bündeln und ganz wichtig ist Einbindung von Personen, die von Einsamkeit bedroht sind. Angebote im Gemeinschaftsraum der Schwanenhöfe ist ein weiterer Tipp der Arbeitsgemeinschaft.

Viele Gute Ideen und Vorschläge. Doch wer soll das alles machen? Anja Preuß informierte die Räte, dass der Freistaat einen sogenannten Quartiersmanager für vier Jahre mit 80.000 Euro fördert. Das sollte für eine Teilzeitkraft reichen, wenn die Gemeinde noch einen Teil der Kosten übernimmt.

Bürgermeister Thomas Grün sprach sich dafür aus, die Strukturen in der Seniorenarbeit zu verbessern und brachte es auf den Punkt: »was wir in diesem Punkt entscheiden, kommt uns eines Tages zugute«. Bernd Neuberger (UWG) ist überzeugt, dass mit Renate Gümperlein im Rathaus und »Helfen verbindet« und dem Senioren- und Behindertenbeauftragten schon gute Strukturen bestehen, hält eine Quartiersmanagerin für überlegenswert, »denn auf ehrenamtliche Basis werden wir das nicht stemmen können«. Grün sprach sich dafür aus, der Gemeinde Eschau einen Besuch abzustatten, denn dort ist bereits eine Quartiersmanagerin im Einsatz. Mit den Erfahrungen aus der Nachbarkommune könne man dann überlegen »welchen Weg wir einschlagen möchten«. asz

Annegret Schmitz

Gemeinderat in Kürze Tourismusgemeinschaft: Bürgermeister Thomas Grün informierte die Räte über die Jahresrechnung 2021 der Tourismusgemeinschaft "Drei am Main". Diese schloss mit einem Defizit von knapp 250.000 Euro, wobei ein Großteil des Fehlbetrags den Personalausgaben geschuldet ist. Auf die Marktgemeinde, die 15 Prozent des Betrages übernimmt, entfallen somit 37.500 Euro. Es ergibt sich eine quartalsweise Vorauszahlung an die Stadt Miltenberg in Höhe von 9350 Euro. Stellplatzgebühren: Gerhard Balles (CSU) gab die Anfragen von Bürgern und Wohnmobilisten weiter, die sich wundern, dass in Bürgstadt keine Stellplatzgebühren erhoben werden. Er fragte an, ob die Verwaltung nicht einen Modus für eine Gebührenerhebung etablieren könne, wie schon in Miltenberg geschehen: "Vielleicht kann man hier andocken." Thomas Grün informierte, dass man auch schon in der UWG-Fraktion das Thema behandelt habe und überlege, einen Spendenkasten aufzuhängen. Bernd Neuberger (UWG) ergänzte, dass man im Rathaus belastbare Zahlen zur Nutzung des Platzes und eine Kostenrechnung angefragt hat. Der Bürgermeister will das Thema vertiefen. Verkehrskonzept: Gerhard Balles (UWG) fragte ferner nach dem Verkehrskonzept des Büros VIA, wann es hier konkrete Zahlen und Vorschläge gebe. Grün erklärte, dass das Büro mit de Auswertung der erhobenen Daten beschäftigt ist, da man die Erhebungen aufgrund der Bauarbeiten in der Miltenberger Straße verschieben musste. Protokoll: Christian Sturm (CSU) monierte, dass im Protokoll über die Gemeinderatssitzung auf der Website der Gemeinde der Beitrag von Burkard Neuberger (CSU) fehlte. Dabei ging es um die aktive Mitarbeit der Gemeinderäte beim Thema Erftalbad, die vom Bürgermeister zunächst gelobt, dann aber kritisiert wurde. Der Bürgermeister versprach, den Passus einfügen zu lassen. Auftragsvergaben: Aus nichtöffentlicher Sitzung gab der Geschäftsführende Beamte Thomas Hofmann bekannt, dass die Firma Wassum den Auftrag erhielt, die Sandsteinmauer auf dem Friedhof hinter der Urnenhalle teilzusanieren, mit dem Vorbehalt, dass hierdurch kein Eingriff in die Sandsteinmauer parallel zum Streckfuß erfolgt. Ferner wurden zwei Nachtragsangebote im Zusammenhang mit der Sanierung der Grund- und Mittelschule abgesegnet. Die Firma Wirl Elektrotechnik in Kleinheubach wurde beauftragt, Zusatzleistungen im Mehrzweckraum und Speisesaal sowie Lehrerzimmer und Arbeitszimmer zum Angebotspreis von 17.000 respektive 12.000 Euro auszuführen.