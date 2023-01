Bürgstadter Bruderschaft feiert Fest ihres Patrons

Brauchtum: Traditionsveranstaltung vom 21. bis 23. Januar mit Domkapitular Clemens Bieber - Neuaufnahme am Brudermontag

Bürgstadt 09.01.2023 - 18:55 Uhr 2 Min.

Die Bürgstadter Sebastianusfigur zeigt den Heiligen nicht als Gemarterten, sondern als stolzen Soldaten.Als römischer Legionär in voller Rüstung mit Pfeilen in der Hand ist der hl. Sebastian in der Bürgstadter Pfarrkirche dargestellt. Die außergewöhnliche Tragefigur wurde um 1890 von Anton Speth geschaffen, dem der Bürgstadter Robert Hofmann Modell stand. Foto: Privat. Bildunterschrift 2023-01-10 --> Die Bürgstädter Sebastianusfigur zeigt den Heiligen nicht als Gemarterten, sondern als stolzen Soldaten. Foto: privat

1608 kam die Bitte um Abwendung der Pest und anderer Infektionskrankheiten hinzu. Die Corona-Pandemie hat die ungebrochene Aktualität dieses Anliegens vor Augen geführt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bruderschaft hervor.

Verstorbener wird gedacht

Die dreitägigen Feierlichkeiten beginnen mit der Beichtgelegenheit am Samstag, 21. Januar, von 16 bis 17 Uhr. Zelebrant und Festprediger im Hochamt am Sonntag, 22. Januar, um 10 Uhr ist Domkapitular Clemens Bieber aus Würzburg, der von den Diakonen Friedhelm Bundschuh (Bürgstadt) und Florian Grimm (Pfarreiengemeinschaft Lumen Christi an der Mömling) unterstützt wird. Bei diesem Gottesdienst wird auch der lebenden und verstorbenen Mitglieder des Schützenvereins gedacht, dessen Patron Sebastian wegen seines Martyriums durch Pfeile ist. Die Statue des Heiligen wird während der Sebastianus-Feierlichkeiten im Altarraum aufgestellt sein und auch beim Umgang während des Hochamtes von der Freiwilligen Feuerwehr mitgetragen.

Das Besondere an dieser Bürgstädter Darstellung ist, dass Sebastian hier nicht nackt an einen Baum gebunden und von Pfeilen durchbohrt dargestellt ist, sondern in voller Rüstung eines römischen Legionärs mit den Pfeilen in der Hand. Diese außergewöhnliche Figur wurde um 1890 vom einheimischen Bildhauer Anton Speth (1851 bis 1896) geschaffen, dem der Bürgstädter Robert Hofmann Modell stand.

Bei der Festandacht am Sonntagnachmittag um 17 Uhr werden von Brudermeister Michael Schmitt die Namen aller im vergangenen Jahr verstorbenen Bruderschaftsmitglieder verlesen. Am Montag, 23. Januar, wird seit Alters her die Bruderschaft gehalten. Nach alter Bürgstädter Tradition schenkt an diesem so genannten »Brudermontag« jeder Bruder seiner Schwester eine Breze. Eine solche »Bruderbreze« wird von freiwilligen Helfern auch den kranken und alten Bruderschaftsmitgliedern an die Haustür gebracht.

Schüler sind eingeladen

Um 19 Uhr zelebriert Pfarrer Jan Kölbel als Präses der Bruderschaft die heilige Messe für alle lebenden und verstorbenen Mitglieder mit Opfergang. Während dieses Gottesdienstes findet auch die Neuaufnahme in die Bruderschaft statt, zu der besonders die Schülerinnen und Schüler dersechsten Klassen, aber auch Interessierte jeglichen Alters herzlich eingeladen sind. Zur Anmeldung liegen in der Kirche die Bruderschaftsbüchlein auf, die bis Donnerstag, 19. Januar, mit Namen versehen in der Sakristei abgegeben oder im Briefkasten des Pfarrbüros eingeworfen werden können.

Anschließend findet im Pfarrsaal die Bruderschaftsversammlung statt, bei der mit Brudermeister Michael Schmitt über Belange der Bruderschaft gesprochen wird. Weitere Programmpunkte sind der Rechenschaftsbericht des 2013 gegründeten Sozialfonds »Sankt Sebastian - Hilfe für den Nächsten«, mit dem die Bruderschaft ihr karitatives Anliegen pflegt, und ein Vortrag von Pfarrer Kölbel zum Thema »Die Kirche und das liebe Geld - Kirchensteuer, Kirchgeld und Staatsleistungen«.

