Bürgstadt lockt Radler, Wanderer und Kanuten mit tollem Angebot

Freizeitangebote in Bürgstadt.

Wer lieber etwas sportlicher auf zwei Rädern unterwegs sein will, für den bietet ein 26 Kilometer langer Mountainbike-Trail alles, was das Herz begehrt und die Puste hergibt. Wer auf Schusters Rappen gemächlich die Landschaft erkunden möchte, findet ein reichhaltiges Angebot an Wanderwegen. Bürgstadt bildet zusammen mit Großwallstadt die Endpunkte des fränkischen Rotwein-Wanderwegs. Auf dem Nibelungensteig, einem mit dem Gütesiegel »Qualitätsweg Wanderbares Deutschland« ausgezeichneten rund 130 Kilometer langen Fernwanderweg, ist der Weinort beliebtes Etappenziel. Weitere Routen, die durch Bürgstadt führen sind der etwa 180 Kilometer lange Jakobsweg Main-Taubertal und der Fränkische Marienweg. Entspannung von den Strapazen versprechen unter anderem idyllische Sitzplätze am Ufer des Mains, wo Paddler und Ruderer Anlegestellen und Familien mit Kindern einen gemeindlichen Spielplatz finden. Camper können auf dem Wohnmobilstellplatz an der Festhalle in der Josef-Ullrich-Straße übernachten.

/Foto:

bam/rah Ralf Hettler