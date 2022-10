Bürgstadt erhöht Förderung für Vereinsjugend

Bürgstadt. Der Gemeinderat Bürgestadt hat in seiner Sitzung am Dienstag noch folgende Themen behandelt.

Verkehrskonzept: Wie weit ist das Verkehrskonzept gediehen und wann können wir mit Ergebnissen rechnen? Das wollte Bernd Neuberger (UWG) wissen. Trotz regelmäßiger Nachfragen, liegt noch kein Ergebnis vor, so die Information von Bürgermeister Thomas Grün.

Zaun für Spielplatz: Aus nichtöffentlicher Sitzung gab Geschäftsstellenleiter Thomas Hofmann bekannt, dass der Gemeinderat der Vergabe zur Lieferung und Montage des Stabgitterzaunes auf dem Spielplatz "Mainanlagen" an die Firma Braun GmbH & Co. KG in Goldbach zum Angebotspreis von brutto 16.220 Euro zustimmte. Voraussetzung ist allerdings die Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis.

Erdaushub: Der Gemeinderat hat den Auftrag für Abtransport und Entsorgung des zwischengelagerten Bodenaushubs auf dem Sportgelände an die Firma BDL in Großheubach zum Angebotspreis von 13.000 Euro. Da die Erde einen geringen Belastungsgrad aufweist, kommen noch die Entsorgungskosten auf der Kreismülldeponie in Guggenberg in Höhe von circa 31.680 Euro hinzu. asz