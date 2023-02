Bürgerversammlung zur ICO-Erweiterung mit Ausweiskontrolle

Die Stadt Er­len­bach lässt bei ei­ner Bür­ger­ver­samm­lung am Mon­tag, 27. Fe­bruar, um 18 Uhr die Aus­wei­se der Be­su­cher kon­trol­lie­ren. Es geht in der Ver­samm­lung um die ICO-Sü­der­wei­te­rung. Das dürf­te auch vie­le Bür­ger au­ßer­halb Er­len­bachs in­ter­es­sie­ren. Auf un­se­re Nach­fra­ge stellt die Ver­wal­tung klar: Sie will trotz Aus­weis­kon­trol­le al­le In­ter­es­sier­ten hin­ein­las­sen. Grund für das un­ge­wöhn­li­che Vor­ge­hen sei die Ge­mein­de­ord­nung.