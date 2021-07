Bürgerprotest in Walldürn gegen Baugebiet auf Streuobstwiesen

Achim Brötel bleibt Landrat im Neckar-Odenwald-Kreis - Neuer Unverpackt-Laden in Mudau

Neckar-Odenwald-Kreis 06.07.2021 - 15:18 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit großer Mehrheit ist Achim Brötel in seinem Amt als Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises bestätigt worden.

Umwelt: Die »Bürgerinitiative Walldürn - für Mensch und Natur« hat Stellung gegen ein neues Baugebiet in Walldürn bezogen. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) berichtete, kritisieren Vertreter dieser Initiative, dass durch die Umwidmung der neun Hektar großen Fläche im Regionalplan Streuobstwiesen am Stadtrand zerstört würden. Die Pläne sorgten dafür, dass zusätzlich Fläche versiegelt würde, die Innenentwicklung der Stadt nicht gefördert werde und der Konkurrenzkampf unter den Kommunen um die Auseisung von Baugebieten gefördert werde. »Das ist rückwärtsgewandte Politik, die die Herausforderungen der Zukunft völlig ausblendet«, sagte ein Vertreter der Initiativen gegenüber der RNZ. Die Bürgerinitiative wird vom örtlichen Biotopschutzbund unterstützt.

Wahlen: Achim Brötel ist in der vergangenen Woche in seinem Amt als Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises bestätigt worden. Der Kreistag wählte den 57-jährigen promovierten Juristen mit einer klaren Mehrheit von 43 von 48 möglichen Stimmen. Damit tritt der Buchener seine dritte Amtszeit an. Er übernahm dieses Amt im Jahr 2005 von seinem Vorgänger Detlef Piepenburg, der zum Landrat des Landkreises Heilbronn gewählt worden war.

Einzelhandel: Mudau verfügt seit der vergangenen Woche über ein neues Geschäft: Kevin Hauk eröffnete neben der gleichnamigen Metzgerei den Lebensmittelladen »s'Ernschtle«. Im Stile eines Unverpackt-Ladens kann man dort regionales und saisonales Gemüse ohne Verpackung einkaufen, aber auch Tee vom Teesommelier und Kaffee von einer Rösterei aus Aschaffenburg. Zudem werden handgeschmiedete Kochmesser und Suppen, Aufstriche und Pesto aus gerettetem Gemüse von der Firma Rettergut angeboten. »Man kann hier so einkaufen, wie es früher war«, erläutert Inhaber Kevin Hauk. Tomaten und Kartoffeln, die hier angeboten werden, stammen aus Mudau, anderes Biogemüse von einer Gärtnerei aus Miltenberg. Wer hier Gemüse kauft, kann es sich wie ehedem zum Mitnehmen in Zeitungspapier einwickeln lassen. Wer möchte, kann hier auch ungewöhnliche Sorten einkaufen, zum Beispiel Urkarotte. »Das ist eine Idee gegen Leerstand im ländlichen Raum«, sagt Hauk. »Ich glaube, dass das hier zukunftsfähig ist.« Wenn es wieder möglich ist, will Kevin Hauk von Zeit zu Zeit die Theke aus dem Laden schieben und Genussevents für bis zu zehn Personen veranstalten, zum Beispiel Gewürz-Tastings, Messerworkshops oder Seminare mit einem Teesommelier.

Martin Bernhard