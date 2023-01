Bürgermeisterwahl Lützelbach: Fast 94 Prozent Zustimmung für Tassilo Schindler

Wechsel an der Rathausspitze nach 18 Jahren

Lützelbach 16.01.2023 - 15:56 Uhr 2 Min.

Glückwünsche zum Amtswechsel als Bürgermeister von Lützelbach: Amtsinhaber Uwe Olt (links) gratuliert seinem Nachfolger Tassilo Schindler und dessen Ehefrau Lindsay.

Nach 18 Jahren im Amt hatte der scheidende Rathauschef Uwe Olt (SPD) bereits frühzeitig seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur angekündigt. Damit war der Weg frei für den 47 Jahre alten Oberstudienrat am Michelstädter Gymnasium, dem ihm auch nach Bekanntgabe seiner Bewerbung im Mai 2022 niemand mehr streitig machen wollte. Zu eindeutig rückte Schindler, der Vater von drei Kindern und im Ortsteil Lützel-Wiebelsbach aufgewachsen und zuhause ist, fast wie automatisch in die Rolle des nächsten obersten Beamten der Gemeinde auf. Ohne Konkurrenz positionierte Schindler sich aus der Rolle des ersten Beigeordneten und damit Vertreter des Bürgermeisters für dessen Erbe, was nicht nur in den eigenen Reihen der Lützelbacher ÜWG begrüßt wurde. Auch die CDU rief die Bevölkerung zur Wahl des Kandidaten auf; die Lützelbacher SPD schwieg angesichts der favorisierten Ausgangslage. Es war der Amtsvorgänger selbst, der am Wahlabend deutlich machte, dass auch aus sozialdemokratischer Sicht der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt mit einem eindeutigen Vertrauensvorschuss aus der Bevölkerung auf den Sessel des Rathauschefs berufen wurde. Olt zählte zu den ersten, die im Sitzungssaal die Hand zur Gratulation reichte und das Wort an die Anwesenden richtete. Er habe die vielen Jahre verlässlich an seiner Seite die Geschicke der Gemeinde mitgestaltet, so Olt. Schindler bringe alle Voraussetzungen mit, die von einem Bürgermeister erwartet werden.

»Ich bin überwältigt, wie deutlich die Wahl mit über 90 Prozent ausgegangen ist. Als ein gutes Abschneiden hätte alles bezeichnet, was über 80 Prozent gelegen hätte«, so Schindler entspannt, als nach Auszählung der Stimmen aus den sechs lokalen Wahlbezirken und der zwei Briefwahlbezirke auf dem Monitor das Endergebnis bekannt gegeben wurde. Bei der Wahlbeteiligung hätte er sich allerdings etwas mehr gewünscht als einen Wert knapp über 40 Prozent. Dieser gebe keineswegs Grund zur Freude, liege gemessen an zuletzt in Hessen vorgenommenen Bürgermeisterwahlen aber immer noch über dem Durchschnitt, zog Schindler den Vergleich. Von »einem tollen Ergebnis« sprach Landrat Frank Matiaske (SPD), der für die schwache Wahlbeteiligung auch verantwortlich machte, dass nach seiner Erfahrung diese immer etwas geringer ausfalle, wenn nicht mehr als ein Kandidat sich zur Wahl stelle. Mit Schindler, der sich auch im Kreistag als Stellvertreter des Vorsitzenden an prädestinierter Stelle für das Gemeinwohl engagiere, habe die Gemeinde Lützelbach einen »Glückstreffer« zum Bürgermeister gewählt.

Ausgesprochen zufrieden zeigte sich auch der ÜWG-Fraktionsvorsitzende in der Gemeindevertretung, Georg Raab. Das eindeutige Ergebnis wertete er als Bestätigung für die Arbeit seiner Fraktion und bei der Auswahl des Bewerbers für das höchste Amt. »Es ist schön, dass wir nach 18 Jahren es wieder in unsere Richtung drehen konnten«, erinnerte Raab daran, dass er sich bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2005 in der Stichwahl mit 43,4 Prozent gegen Olt geschlagen geben musste. Zu den ersten Gratulanten zählten auch die Ehefrau Lindsay, ihre drei Kinder und die Mutter des Gewählten.

Manfred Giebenhain

Zahlen und Fakten: Größte Zustimmung in Seckmauern Tassilo Schindler wurde am Sonntag mit den Stimmen von 1997 Wählern zum neuen Bürgermeister von Lützelbach gewählt. Wahlberechtigt waren 5349 Einwohner. Das Wahlergebnis entspricht einer Wahlbeteiligung von 40,5 Prozent. Für Schindler stimmten 93,7 Prozent. Mit Nein stimmten 135 Wähler; 33 Stimmzettel waren ungültig. Die größte Zustimmung erhielt er im Wahlbezirk Seckmauern mit 98,2 Prozent; gefolgt von Lützel-Wiebelsbach 1 (97,0) und Lützel-Wiebelsbach 2 (96,4). Im Wahlbezirk Haingrund stimmten 96,0 Prozent für Schindler; in Breitenbrunn waren es 93,0 Prozent. Der Anteil an Briefwählern betrug 39,1 Prozent. Im Briefwahlbezirk 1 (Lützel-Wiebelsbach, Rimhorn) erhielt Schindler 89,8 Prozent der Stimmen und im Briefwahlbezirk 2 (Seckmauern, Haingrund, Breitenbrunn) 90,1 Prozent.