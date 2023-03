Bürgermeister-Wahl Erlenbach: Die Kandidaten beim Wahlforum mit Fragen löchern

Ein span­nen­der Wahl­kampf geht in den End­s­purt: Chri­s­toph Be­cker (CSU) und Ben­ja­min Boh­len­der (SPD) wol­len Bür­ger­meis­ter von Er­len­bach wer­den. Beim Wahl­forum un­se­res Me­di­en­hau­ses am Don­ners­tag, 9. März, um 19 Uhr ste­hen bei­de auf der Büh­ne der Er­len­ba­cher Fran­ken­hal­le. Auch Wäh­ler dür­fen sie an die­sem Abend mit ih­ren Fra­gen löchern. Und na­tür­lich geht es um die Fra­ge: Wie schla­gen sich die bei­den ne­ben­ein­an­der vor grö­ße­rem Pu­b­li­kum?