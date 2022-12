Ei­nen um­fas­sen­den Über­blick über die Ent­wick­lun­gen in ih­rer Stadt in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren ha­ben sich knapp 20 Amor­ba­cher in der Bür­ger­ver­samm­lung am Mon­tag in der Schulz-Hal­le ver­schafft. Nach den aus­führ­li­chen In­for­ma­tio­nen von Bür­ger­meis­ter Pe­ter Sch­mitt ka­men die Bür­ger zu Wort.