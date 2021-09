Bürgermeister Bein tritt gegen Hausener Kids an

Freizeit: Heißer Wettkampf zum Abschluss der Ferienspiele - Geschicklichkeits-Parcours besonders beliebt

Hausen 12.09.2021

Geschickt auf dem Hüpfpferd: Bürgermeister Michael Bein. Foto: Hans Schreck

Am Freitag traten 34 Kinder in acht Teams zu je vier und fünf Mitglieder erst gegeneinander und dann das Siegerteam gegen den Bürgermeister Michael Bein am frühen Abend im Pfarrheim an. Unter der Leitung der Jugendbeauftragten der Gemeinde, Tamara Suffel und Christine Tienes, sowie den strengen Blicken der Jury Klaus Hess und Eckhard Bein, kämpften die Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren in den Disziplinen Kegeln, Quiz, Montagsmaler und Geschicklichkeits-Parcours.

Gerade das letzte Spiel forderte alles Können von den Teilnehmern und sorgte für viel Spaß unter den Zuschauern. Am Ende waren die Teams »Micky Maus« und »Pinkys« punktgleich. Die Entscheidung brachte eine Schätzfrage, die die »Pinkys« besser beantworteten. Schließlich traten Sofia Woltmann, Viktoria Schellenberg, Nina Schüßler und Tim Schüßler gegen den Bürgermeister im Finale an.

Veranstalter des Events war der Hausener Bürgerblock, dem auch Bürgermeister Bein angehört.

