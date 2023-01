Bürgerinitiative sammelt Unterschriften gegen ICO-Süderweiterung in Erlenbach

Die Bür­ger­in­i­tia­ti­ve "Für scho­nen­den Fläche­n­um­gang in Er­len­bach" star­tet ein Bür­ger­be­geh­ren. Sie will die Sü­der­wei­te­rung des In­du­s­trie Cen­ters Obern­burg (ICO) in Er­len­bach ver­hin­dern. Wenn die In­i­tia­ti­ve ge­nug Un­ter­schrif­ten sam­melt, wer­den die Er­len­ba­cher im Früh­jahr nicht nur ih­ren künf­ti­gen Bür­ger­meis­ter wäh­len. Es dürf­te dann auch zum Bür­ger­ent­scheid über die Zu­kunft des größ­ten Vor­ha­bens zur Neu­an­sied­lung von In­du­s­trie in der Re­gi­on kom­men.