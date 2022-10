Bürgerenergiepreis für Ehepaar Deckelmann und Verein Energie Mönchberg

Prämien für vorbildliche Energieprojekte

Elsenfeld 26.10.2022 - 14:31 Uhr 1 Min.

Von links: Bayernwerk-Vertreter Markus Leczycki, Preisträger Joachim Zöller vom Energieverein Mönchberg, 1. Bürgermeister Thomas Zöller aus Mönchberg, Landrat Jens Marco Scherf (Landkreis Miltenberg) und Regierungsvizepräsident von Unterfranken Jochen Lange Bildquelle: Johannes Hardenacke, Regierung von Unterfranken/ Bayernwerk AG Von links: 1. Bürgermeister Kai Hohmann aus Elsenfeld, Bayernwerk-Vertreter Markus Leczycki, Preisträger Ehepaar Deckelmann aus Elsenfeld, Landrat Jens Marco Scherf (Landkreis Miltenberg), und Regierungsvizepräsident von Unterfranken Jochen Lange. Foto: Johannes Hardenacke, Regierung von Unterfranken/ Bayernwerk AG

Ausgezeichnet wurden auch zwei Projekte aus dem Landkreis Miltenberg: Beate und Reinhard Deckelmann aus Elsenfeld für den Umbau einer historischen Getreidemühle in ein Laufwasserkraftwerk und der Verein Energie Mönchberg für die Installation einer Photovoltaik-Anlage für das Spessartbad. Sie erhielten die Auszeichnung des Bürgerenergiepreises Unterfranken in den Jahren 2020 und 2021.

Die Urkunden überreichten Markus Leczycki von Bayernwerk Netz und Regierungsvizepräsident Jochen Lange. Bei der Preisverleihung waren auch die Bürgermeister sowie die Landräte der Heimatlandkreise der Preisträger anwesend.

Elektrizität aus Wasserkraft

Einst war es eine Getreidemühle, jetzt ist es ein kleines Laufwasserkraftwerk. Seit 130 Jahren ist die ehemalige Mühle in Elsenfeld in Familienbesitz. Schon im Jahr 1914 war sie vom damaligen Besitzer Anton Deckelmann zeitweise zur Erzeugung von Strom genutzt worden. In jüngerer Zeit waren es Beate und Reinhard Deckelmann, die das historische Gebäude fit für die Energiegewinnung gemacht haben. Derzeit versorgt die Mühle fünf Wohneinheiten mit elektrischer Energie, der Überschuss wird ins Netz eingespeist. Auf Anfrage gibt es Führungen, und auch für Schulklassen bietet Familie Deckelmann Besichtigungen an. Bereits im Jahr 2020 wurde das Engagement mit einem Preisgeld in Höhe von 3000 Euro belohnt.

Insgesamt rund 250 ehrenamtliche Stunden haben Mitglieder des Vereins Energie Mönchberg in ihr Projekt gesteckt: die Planung, Konzeption und den Bau einer Photovoltaikanlage für das »Spessartbad«. Zu den Aufgaben gehörte es auch, Spenden für die Umsetzung zu akquirieren. Bereits im Jahr 2016 wurde die erste Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von 10 Kilowatt-Peak feierlich der Kommune übergeben. 2020 erfolgte eine Erweiterung auf 20 Kilowatt-Peak. Eine weitere Vergrößerung der Anlage um 10 Kilowatt-Peak ist bereits geplant. Viele Kinder und Erwachsene freuen sich über die Initiative des Vereins, denn durch das aktive Tun und die damit gesunkenen Energiekosten konnte die Schließung des Freibades verhindert werden. Über 3.500 Euro Preisgeld für den Bürgerenergiepreis freuten sich die Vereinsmitglieder.

Bewerben für nächste Runde

Der Bürgerenergiepreis wurde 2013 erstmals in Niederbayern verliehen, Aber auch in den Regierungsbezirken Oberbayern, Unterfranken, Oberfranken und in der Oberpfalz werden seit Jahren Preisträgerinnen und Preisträger gesucht. Videos der bisherigen Sieger sind im Bayernwerk-Kanal auf Youtube zu finden. Mitmachen können Vereine, Kindergärten, Schulen oder Privatpersonen. Ausgeschlossen sind Projekte von Unternehmen, die sich gewerblich mit Energieeffizienz beschäftigen. Ganzjährig können Bewerbungen für die nächste Runde eingereicht werden.

Bewerbungsbogen zum Herunterladen unter https://www.bayernwerk.de

