Bürgerbegehren zum Erhalt der Miltenberger Grundschule gestartet

Elterninitiative fordert Ende der Debatte

Miltenberg 25.01.2023 - 15:36 Uhr 2 Min.

Miltenberger Grundschule

Dahinter steht der Wunsch viele Miltenberger Bürger die Debatte um die Grundschule umgehend zu beenden, die »Verschwendung« weiterer Gelder für neue Gutachten und Planungen zu stoppen und die Grundschule auf ihren jetzigen Gelände an der Wolfram-von-Eschenbach-Straße zu belassen. Das schreiben die Initiatorinnen Stephanie Chmiel, Juliane Leeger und Anna Salmen-Legler in einer Pressemitteilung zum Start des Bürgerbegehren.

Mit ihre Unterschrift können die Miltenbergerinnen und Miltenberger für folgenden zweiteiligen Antrag stimmen:

• Die Grundschule bleibt an ihrem jetzigen Standort.

• Es erfolgt kein Neubau an anderer Stelle.

Die Klärung der Standortfrage sehen die Initiatorinnen als Grundlage für alle weiteren Entscheidungen zu Sanierung, Um- oder Teilneubau. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatten die Initiatorinnen für eine gleichlautende Petition schon einmal 1300 Unterschriften gesammelt.

Petition mit 1300 Unterschriften

Die Petition wurde von Bürgermeister Bernd Kahlert zwar entgegengenommen, die Prüfung eines Neubaus am Alternativstandort in Miltenberg stoppte er jedoch nicht. Während die Petition unverbindlich war, könnten könnte die Initiative mit einer erfolgreichen Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid in dieser Frage erzwingen. Das Ergebnis dieser Abstimmung wäre für den Stadtrat und Verwaltung dann bindend.

Lange Liste mit Argumenten

Die Initiative führt eine lange Liste von Argumenten für den Erhalt der Schule an: Im Mittelpunkt steht dabei das weiträumige, vielfältig nutzbares Gelände in zentraler und bewährter Lage. Viele Kinder können eigenständig zu Fuß die Schule erreichen, wenige Kinder müssen mit dem Bus befördern zu müssen.

Mit Kleinfeld-Fußballplatz, Spielplatzes und großem Pausenhof haben die Schüler viele Bewegungsmöglichkeiten. Weiter angeführt wird auch die Aufteilung der in den 50er Jahren als »Vorzeigeschule« geplanten Gebäude und der teilweise bestehende Denkmalschutz.

Das Alternativgelände am Schönbornring sei deutlich kleiner und die Schulwege für die meisten Kinder weiter und gefährlicher, heißt es in der Auflistung der Vor- und Nachteile weiter. Zudem werde sich die schwierige Verkehrssituation in Stadtteil Nord noch verschärfen. Weiterer Nachteil: Auf dem Platz für den Neubau befinde sich »der größte und schönste Spielplatz der Kreisstadt«, der beseitigt oder verlegt werden müsste.

Bürgermeister Kahlert hat in den Bürgerversammlungen und Stadtratssitzungen zum Thema mehrfach versichert, dass die Alternativen ohne Vorfestlegung geprüft werden, die Entscheidung aber erst nach Vorliegen aller Fakten möglich sein. Insbesondere das Ergebnis eines Verkehrsgutachtens steht noch aus. Das soll frühestens im April vorliegen. Das Bürgerbegehren könnte die Dinge nicht nur beschleunigen, es könnte dem Stadtrat die Entscheidung auch vorzeitig abnehmen.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Unterschriftenlisten Unterschriftenlisten für das Bürgerbegehren zum Erhalt der Grundschule am jetzigen Standort liegen unter anderem an folgenden Stellen aus: Metzgerei Druckmiller, Buchhandlung Casa Rossa, Kostbar, Schwind Akustik, music center, Nord-Apotheke, Blumen Eckpunkt, Friseur Helene, Bäckerei Fuchs im Rewe in Miltenberg-Nord. Unterschreiben dürfen nur in Miltenberg wohnende, wahlberechtigte Personen ab 18 Jahren. Weitere Listen können bei Anna Salmen-Legler per E-Mail unter buergerbegehren-mil@gmx.de angefordert werden. ()