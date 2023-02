Wie die Be­völ­ke­rung an der Ge­stal­tung und Ent­wick­lung Bürg­stadts be­tei­ligt wer­den kann, war The­ma in der Rats­sit­zung am Di­ens­tag. Im ver­gan­ge­nen Som­mer hat­ten 20 Bür­ger im Rah­men ei­ner Ide­en­werk­statt Vor­schlä­ge er­ar­bei­tet, wie ihr Ort noch in­ter­es­san­ter und at­trak­ti­ver wer­den könn­te.