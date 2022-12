Bürger monieren Park- und Verkehrssituation

Stadtprozeltener hoffen auf Lösungen der alltäglichen Probleme

Stadtprozelten 02.12.2022 - 15:11 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Luftbild - Luftbildaufnahme von Stadtprozelten Henneburg

In Sachen Kindergartenneubau, der nach derzeitigem Stand etwa 4,7 Millionen Euro kosten werde und für den es dann 2,2 Millionen Euro Zuschüsse geben würde, ging er noch einmal kurz auf die Situation im bestehenden Kita-Gebäude ein. Die Betriebserlaubnis gelte für 50 Kinder im Kindergarten und zwölf in der Krippe. Aktuell gebe es in der Krippe zwei freie Plätze, im Kindergarten neun. Zu berücksichtigen sei aber, dass es auch kurzfristig zu Änderungen kommen könne und in der Regel zum Ende des Kindergartenjahres alle Plätze belegt seien.

Detailplanung steht noch aus

Die Detailplanung, wie es nach dem Neubau weitergehen soll, stehe noch aus, so Kroth. Sicher sei aber, dass der Abriss des alten Gebäudes über die Städtebauförderung mit 90 Prozent bezuschusst werde. Ein entsprechender Antrag werde nach Vorliegen aller Unterlagen gestellt.

In Sachen Ortsumfahrung, für den mit einem positiven Bürgerentscheid 2017 die Weichen gestellt wurden, werde derzeit an der Genehmigungsplanung unter Berücksichtigung der Einwände von Bürgern und Behörden gearbeitet. Es finden laut Kroth noch Abstimmungen zum immissionstechnischen Gutachten bezüglich der Schallschutzmaßnahmen mit dem Staatlichen Bauamt sowie die Abwicklung des Retentionsraums und Baugrunduntersuchungen statt. Voraussichtlich Mitte 2023 erfolgt die öffentliche Auslegung der Planfeststellungsunterlagen.

40 Bauplätze werden erschlossen

Kroth informierte auch über den Stand der Baulandumlegung Ringstraße, wo etwa 40 Bauplätze neu erschlossen werden sollen und die an das Vermessungsamt übertragen wurde. Das Verfahren sei seit Jahresbeginn abgeschlossen, derzeit laufen die Tiefbauplanungen sowie die naturfachlichen Untersuchungen. Der Bürgermeister verwies auch auf die kommunale Förderung zur Revitalisierung leerstehender Gebäude in Neuenbuch. Es gebe zehn Prozent(maximal 10.000 Euro) pro Anwesen zuzüglich einer kindesbezogenen Förderung von bis zu 5000 Euro bei einer Mindestinvestition von 20.000 Euro.

Die Besucher der Veranstaltung interessierten sich in ihren Wortmeldungen eher für die Lösungen der alltäglichen Probleme in der Stadt. Im Rat muss daher demnächst darüber beraten werden, wie die Parkprobleme bei großen Beerdigungen am Ruheforst gelöste werden können, ob am Friedhof eine Rampe für Rollstuhlfahrer installiert wird und welche Lösung es für das Problem mit den auch längerfristig abgestellten Anhänger auf öffentlichen Plätzen geben kann. Angesprochen wurde auch die Vorfahrtsregelung im Bereich »Kleine Steig« sowie der schlechte Zustand des Waldspielplatzes, wo dringend mal aufgeräumt werden müsse.

Hans-Jürgen Freichel

Zahlen und Fakten: Stadtprozelten In der knapp 1,1 Hektar großen Stadt leben insgesamt 1658 Menschen (99 mit Nebenwohnsitz), davon 1296 in Stadtprozelten und 362 im Stadtteil Neuenbuch. Von den insgesamt 212 Ausländern (Stand 31. Dezember 2021) stellen Türken (48), Polen (35) sowie Italiener und Syrer (je 21) die größten Gruppen. Es gab 2021 je zehn Geburten und Eheschließungen, 21 Menschen sind verstorben. Insgesamt wurden acht Bauanträge gestellt, wobei drei sonstige Bauvorhaben betrafen. Der Haushalt 2021 schloss mit einem Volumen von 5,7 Millionen Euro, davon 3,6 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 2,1 Millionen im Vermögenshaushalt. Neben den kommunalen Abgaben trugen wesentlich die gewährte Stabilisierungshilfe (420.000 Euro), die Investitionshilfe (400.000 Euro), der Forst mit einem Überschuss von 184.000 Euro sowie der Ruheforst mit 114.000 Euro zu den Einnahmen der Stadt 2021 bei. Der Schuldenstand betrug Ende letzen Jahres 2,73 Millionen Euro (1776 Euro pro Kopf, Landesdurchschnitt 631 Euro). hjf