Bürger in Altenbuch befürchten ein »Umkippen« des Biotops in der Waldstraße

Wir kümmern uns: Wasserspiegel des kleinen Teichs wegen kaputter Folie stark gesunken

Altenbuch 17.08.2022 - 10:32 Uhr 2 Min.

Der Wasserstand des Biotops ging vor dem Wasserverlust bis an die angrenzende Grasnarbe (rechts).

Franz Hegmann, ein ehemaliger Gemeinderat aus Altenbuch, der unmittelbar neben dem Teich wohnt, berichtete unserer Redaktion, dass der Bauhof der Gemeinde vor etwa drei Wochen begonnen habe, den vermehrten Algenbewuchs auf der Wasseroberfläche mit einem Bagger zu beseitigen. Hierbei sei es jedoch zu einer Beschädigung der Teichfolie gekommen, welches zur Folge hatte, dass seitdem der Wasserspiegel des Teiches um etwa einen Meter gesunken sei, und sich die Situation dadurch noch verschärft habe.

Hegmann sprach daraufhin die Gemeindeverwaltung an, den gesunkenen Wasserstand vorübergehend durch das Auffüllen mit Ortswasser wieder herzustellen, und bat diese auch, entsprechende zusätzliche Belüftungsmaßnahmen durchzuführen, um das Ökosystem des Teiches zu erhalten. Er sprach auch Bürgermeister Andreas Amend bezüglich einer entsprechenden Reparatur beziehungsweise eines Austausches der beschädigten Teichfolie an, aus Sorge, dass die zahlreichen Fische und Klein-Reptilien im Teich durch den akuten Sauerstoffmangel und die Überwärmung des Wassers Schaden erlangen würden.

Zuständigkeit abgelehnt

Tatsächlich hat der Bauhof der Gemeinde aber erst vorige Woche an nur zwei Tagen begonnen, den Wasserstand des Teiches mit Ortswasser wieder auszugleichen. Auf seine Frage hin, wann mit den notwendigen Reparaturarbeiten der Teichfolie begonnen würde, bekam er von der Verwaltung keine ausreichende beziehungsweise zufriedenstellende Antwort. So sei auch das Auffüllen des Teiches am vergangenen Sonntag wieder eingestellt worden - was zur Folge hatte, dass der Wasserspiegel erneut sank.

Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Miltenberg, das Veterinäramt und der Tierschutzverein Miltenberg, bei denen Hegmann hilfesuchend vorstellig wurde, lehnten alle ihre Zuständigkeit ab - mit der Begründung, es handele sich hierbei um Gemeindeeigentum - dies würde »im Verantwortungsbereich der Gemeindeverwaltung und somit des Bürgermeisters liegen«.

Wohin mit Fischen und Reptilien?

Auf Anfrage unserer Redaktion über den momentanen Sachstand teilte uns Bürgermeister Andreas Amend folgendes mit: Aktuell werde nach einer Möglichkeit gesucht, die Fische und Reptilien aus dem Teich »zwischenzulagern«, um den Teich vollständig zu leeren, und die anstehenden Reparaturarbeiten an der Folie durchführen zu können. »Entsprechendes Fachpersonal für diese Aktion auf die Schnelle zu finden, ist aber aufgrund der momentanen Urlaubszeit schwierig«, so Amend. Er werde aber, so wie er sagte »für eine umgehende und für die Gemeinde kostengünstige Lösung sorgen«.

Er habe deshalb bereits den Bauhof angewiesen, dass ab diesem Mittwoch übergangsmäßig ein weiteres Absinken des Wasserspiegels durch häufigeres gezieltes Auffüllen mit Ortswasser vermieden werde. Diese Maßnahme soll so lange erfolgen, bis eine Lösung für die »Zwischenlagerung« der Fische und Reptilien geschaffen, und die Reparaturarbeiten begonnen werden können.

Franz Hegmann und weitere Nachbarn jedenfalls hoffen, dass dieses kleine, aber für die Anlieger sehr geschätzte Biotop mit seiner Vielfalt an Wasserpflanzen, Seerosen, Fischen, Reptilien und Kleinlebewesen für Altenbuch erhalten werden kann.

Werner Rodenfels

Hintergrund: Wann und warum "kippt" ein See? Das "Umkippen" eines Sees oder Flusses ist ein schweres ökologisches Problem. Was aber ist überhaupt mit dem Begriff des "Umkippens" gemeint - und was löst diesen Prozess aus? Das "Umkippen eines Sees" bedeutet im übertragenen Sinn, dass das Seesystem aus dem Gleichgewicht gerät. Das Einspu?len von Düngemitteln aus der Landwirtschaft oder eine Überwärmung in langen Sommern fu?hrt zur Nährstoffanreicherung (Eutrophierung) und zu Sauerstoffmangel im See. Das Algenwachstum nimmt überhand. Die Algen vermehren sich so rasch, dass sie die Wasseroberfläche bedecken und den Lebewesen darunter Licht und Sauerstoff nehmen. Und wenn die Fische und das Zooplankton mit dem Fressen der Algen nicht mehr nachkommen, sterben diese ab und sinken auf den Grund. Bei ihrer Zersetzung wird wiederum viel Sauerstoff verbraucht. Der See ist mit dem Abbau von Biosubstanz überfordert. Eindeutige Anzeichen sind extreme Wassertrübung, Algenschleim, Fischsterben und ein Geruch nach faulem Wasser. Ist das Gewässer dagegen erst einmal umgekippt, kann es mitunter viele Jahre dauern, bis wieder ein annehmbarer Zustand erreicht wird. Die Zerstörung der natürlichen Mechanismen der Selbstreinigung führt dazu, dass die Wasserqualität sich auch mittelfristig nur langsam bessern wird, zudem ist der vollständige Wegfall vieler Tier- und Pflanzenarten nur sehr schwer rückgängig zu machen.