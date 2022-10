Bündnis soll Zentren am Untermain stärken

Auftaktveranstaltung in Mönchberg zum Start des Förderprojekts - Es geht nur gemeinsam

Mönchberg 27.10.2022 - 17:11 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Knapp 40 Akteure aus den Orts- und Stadtzentren sowie von Handel und Gewerbe am bayerischen Untermain haben sich demnach jüngst im »Alten Obstkeller« in Mönchberg getroffen, um über die aktuellen Herausforderungen der regionalen Zentren zu diskutieren und Lösungsansätze zu deren Stärkung zu entwickeln.

Nicht nur der Einzelhandel kämpfe mit den Folgen der Pandemie und den derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklungen, auch das Handwerk, mit Bäckereien, Metzgereien oder Friseursalons spürten die Auswirkungen, heißt es in der Mitteilung. Zudem seien zahlreiche Branchen vom Nachwuchs- und Fachkräftemangel betroffen, was insbesondere kleinere Kommunen vor ernste Herausforderungen stelle. So unterschiedlich die Probleme in den Orts- und Stadtzentren am Untermain sind, einig waren sich alle Teilnehmenden in der Schlussfolgerung, dass die Herausforderungen nur im gemeinsamen Schulterschluss zu bewältigen sind.

Um von der Absichtserklärung zum Handeln zu kommen hat die Initiative Bayerischer Untermain gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Aschaffenburg das Projekt »Zentren stärken« initiiert, dessen Ziel die Etablierung einer strategischen und umsetzungsorientierten Kooperation aller relevanten Akteure am Bayerischen Untermain in einem sogenannten ZentrenBUendnis ist.

In einem ersten Schritt erfolgt eine Umfrage zum Stand der Vitalität der Zentren und der größten Herausforderungen vor Ort. Gleichzeitig wird eine digitale Netzwerkplattform für das ZentrenBUendnis entwickelt, auf der Akteure Ideen, Wissen und Erfahrungen austauschen sowie Kooperationen bilden können. In Dialogforen werden Themen wie Sicherung der Grundversorgung, Digitalisierung oder Lieferketten behandelt.

Das Projekt Zentren stärken läuft bis Ende März 2025 und wird mit Mitteln der Regionalmanagementförderung des Freistaats Bayern gefördert.

Weitere Infos unter https://www.bayerischer-untermain.de/zentren-staerken/

bam