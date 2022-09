Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bündnis Radentscheid: Aktionskreis für Kreis Miltenberg gegründet

Fahrrad-Infrastruktur soll klar geregelt werden - Ansprechpartner in jeder Kommune werden benannt

Miltenberg 29.09.2022 - 11:45 Uhr 1 Min.

.Im Landkreis Miltenberg gibt es jetzt einen Aktionskreis, der das Bündnis Radentscheid Bayern unterstützt. Foto: Archiv

Ziel des Bündnisses ist es, dass ein bayerisches Radgesetz künftig Zuständigkeiten, Verfahren und Standards für Planung, Bau und Unterhalt einer Radinfrastruktur klar regeln soll, damit der Ausbau endlich vorankomme. Für alle Landkreise und kreisfreien Städte hat das zentrale Koordinationsbüro in München bereits lokale Ansprechpartner benannt. Im Landkreis Miltenberg sind das Andreas Weis aus Elsenfeld und Hans Jürgen Fahn aus Erlenbach. Da sie aber die Arbeit nicht alleine erledigen können, werden jetzt Mitstreiter gesucht.

Fahn hatte im Vorfeld die Zusage von 18 Parteien und Organisationen bekommen, die dem Aktionskreis Miltenberg beitreten wollen, die aber bei der Gründungsversammlung nur zu einem kleinen Teil zugegen waren. Laut Weis bedeutet das nichts anderes, als dass nicht alle Unterstützer auch bereit seien, sich aktiv an der Arbeit zu beteiligen.

Netzwerk wird aufgebaut

Im Zentrum der Beratungen stand die Frage, welche Strukturen zu einem effektiven Vorgehen aufgebaut werden müssen und wie die Arbeit organisiert werden soll. Als Erstes soll von den Mitgliedern des Aktionsbündnisses ein Netzwerk aufgebaut werden, so dass es in jeder Kommune einen Ansprechpartner gibt. Interessierte können sich auch direkt melden.

Online-Plattform entsteht

Für alle Beteiligten wird eine Online-Koordinationsplattform geschaffen, auf der immer der aktuelle Stand abrufbar ist und Informationen ausgetauscht werden können. Für Ereignisse sind aber eine Debatte oder Kommentare dort ausgeschlossen. Die Sammler der Unterschriften sollen genau informiert werden, wie die Listen zu erstellen sind, damit keine Unterschriften verlorengehen.

Das geschehe unabhängig von der Entwicklung in München, wo die bisher erzielten Ergebnisse ausgewertet werden. Seit Mitte Juni werden bereits bayernweit Unterschriften gesammelt, mit deren Auswertung Anfang Oktober begonnen wird. 25.000 Unterstützer müssen Unterschriften leisten, aus dem Landkreis liegen bereits etwa 500 vor. Die nächste Unterschriftenaktion soll bei der Preisverleihung zum Stadtradeln in Miltenberg und beim Herbstmarkt in Erlenbach erfolgen.

Ziel der derzeitigen Initiativen ist es, vorbereitet zu sein, wenn das zentrale Koordinationsbüro in München einen Zeitplan für die Einreichung der Unterschriften erstellt hat. Dort wird auch entschieden, ob bei Erreichen der Quote die Aktion beendet oder wie bei dem letzten Volksbegehren »Rettet die Bienen« weiter gearbeitet wird, um durch eine hohe Zahl an Unterschriften die Forderung noch besser unterstützen zu können.

Hans-Jürgen Freichel