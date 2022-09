Neuer Bücherschrank kommt in die Amorbacher Schmiedsgasse

Stadtrat legt Standort fest

Amorbach 16.09.2022 - 14:21 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vor dem Treppenaufgang in der Schmiedsgasse soll der Bücherschrank aufgestellt werden. Foto: Winfried Zang

Das Thema, das den Stadtrat seit einiger Zeit beschäftigt, hatte Wolfgang Härtel (SPD) wieder in das Gremium gebracht mit der Bitte, der Stadtrat möge schon einmal den Standort für den Bücherschrank festlegen.

Julian Höh (SPD) und Theresa Büchler hatten eine kurze Präsentation vorbereitet, in der mögliche Standorte benannt und auch in visualisierter Form mit einem einmontierten Bücherschrank gezeigt wurden. So hätte man sich einen Standort hinter dem »Löwen« vorstellen können, aber auch am Alten Rathaus oder am neuen Rathaus.

Das Gremium war sich aber schnell einig, den vorgeschlagenen Standort an der Treppe, die in der Schmiedsgasse in die Oberstadt führt, zu favorisieren. Vor der Treppe in der Nähe eines Stromverteilerkastens könnte der Schrank ebenerdig stehen, so dass der Zugang zum Verteilerkasten jederzeit möglich ist.

Pflaster wird ausgetauscht

Hier stellt man zudem sicher, dass - so wie vom Verwaltungsausschuss vorgeschlagen -, auch Rollstuhlfahrer den Schrank erreichen können. Laut Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) soll auch das Kopfsteinpflaster durch ein gut begehbares ausgetauscht werden. Alexander Leuner (CSU) schlug darüber hinaus vor, in Sichtweite des Bücherschranks auch zwei Bänke aufzustellen, so dass der Platz auch als Begegnungsstätte für die Amorbacher angenommen würde. Der Stadtrat sprach sich schließlich einstimmig für diesen Standort aus.

Das weitere Vorgehen sieht nun so aus, dass Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) Gespräche mit Sponsoren führen will, da die Mittel für einen Schrank im Haushalt nicht eingestellt waren.

Aus der ursprünglich angedachten Telefonzelle als Bücherschrank ist übrigens nichts geworden: Auf eine Antwort der Telekom warte er seit Februar 2022, so Peter Schmitt auf Nachfrage. Nun habe man einen Bücherschrank gefunden, an welchem sich Rollstuhlfahrer und auch Kinder von zwei Seiten bedienen können. Er sei sehr zuversichtlich, dass man den Bücherschrank noch in diesem Jahr realisieren könne, glaubt der Bürgermeister.

wiz