Buchkabinett Obernburg erhält Gütesiegel für Leseförderung

Auszeichnung durch Kultusministerium und Börsenverein

Obernburg 11.10.2022 - 11:53 Uhr 1 Min.

Große Freude herrscht im Buchkabinett Obernburg bei der Übergabe des Gütesiegels zur Leseförderung durch Staatssekretärin Anna Stolz (zweite von links) und Dr. Klaus Beckschulte, Geschäftsführer des bayerischen Landesverbands vom Deutschen Börsenverein des Buchhandels (zweiter von links) mit den Schülern der zweiten Klasse der Johannes-Obernburger Grund- und Mittelschule (JOS), Obernburgs zweitem Bürgermeister Christopher Jany, ( hinten rechts), Claudia Schläfke, Inhaberin von »Das Buchkabinett« ( hinten Mitte) und links daneben Frank-Carsten Linke, Rektor der JOS.

Das Gütesiegel wird zum 20. Mal an Buchhandlungen in Bayern verliehen, die Kindern und Jugendlichen in besonderer Weise Freude am Lesen vermitteln. »Sie engagieren sich seit Jahren bei unserer Initiative«, würdigte Anna Stolz Schläfkes Engagement. »Ihre Buchhandlung hat viele wertvolle Initiativen zur Leseförderung durchgeführt: Sie bieten ein umfangreiches Angebot an Kinder- und Jugendbüchern. Sie veranstalten im gesamten Spessart Buchausstellungen für Kinder und Jugendliche, wirken am Welttag des Buches mit und organisieren Buchhandelsbesuche für Schulklassen. Ihr Engagement für die Leseförderung ist wirklich herausragend.«

Klaus Beckschulte ergänzte, unermüdlicher Einsatz für die Lesebegeisterung ebne Kindern den Weg in die Welt, sei es durch Lebens- und Bildungsgeschichten oder in Geschichten verpacktes Erfahrungswissen. Beckschulte: »Lesen ist wichtig, vor allem aber bereitet es viel Spaß und Freude.«

In das Lob reihte sich Zweiter Bürgermeister Christopher Jany ein. Die Buchhandlung sei ein Aushängeschild für Obernburg. Sie zeichne sich unter anderem durch gute Beratung aus.

Vor der Verleihung waren die Schüler bereits vor Ort. Buchhändlerin Nelli Kern hatte ihnen eine lustige Geschichte vorgelesen, deren Inhalt sie mit dem Herstellen eines Blitzkuchens gemeinsam dem Buchkabinett-Team umsetzen wollten. »Es hat nicht ganz geklappt«, gab ein pfiffiger Schüler zu, was die Umstehenden mit Schulleiter Frank-Carsten Linke und seinen Stellvertreter Jonathan Trieschmann zum Schmunzeln veranlasste.

Hintergrund Bereits seit dem Jahr 2003 verleiht das bayerische Kultusministerium gemeinsam mit dem Börsenverein in Bayern das Gütesiegel »Partner der Schulen für die Leseförderung«. Kompetenter Beratung über aktuelle Buchempfehlungen für Lehrkräfte, Eltern und Kinder bis hin zu Lesungen direkt im Klassenzimmer, Buchausstellungen, Lesetüten für die Erstklässler und Bücherkisten sowie Lesekoffer für Schulen umfassen das Engagement. Bei der Kooperation zwischen Schulen und Buchhandel sind es die persönlichen Begegnungen, etwa bei Buchvorstellungen oder Führungen durch die Buchhandlungen. Die Buchhandlungen bewerben sich im Frühjahr/Sommer eines jeden Jahres. Eine Kommission aus Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums und des Landesverbands des deutschen Börsenvereins wählt unter den Bewerbungen diejenigen Buchhandlungen aus, die mit dem Gütesiegel für das kommende Schuljahr ausgezeichnet werden. 182 Buchhandlungen in Bayern sind mit dem Gütesiegel 2022/2023 ausgezeichnet worden. Darunter »Das Buchkabinett« in der Römerstadt Obernburg. ruw