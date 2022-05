Buchflohmarkt in Niedernberg am 21. und 22. Mai für Wiederaufbau im Ahrtal

Verkauf in Hans-Herrmann-Halle zugunsten der zerstörten Bücherei in Ahrweiler

Niedernberg 04.05.2022 - 18:57 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Alles voller Schlamm: So sah die Stadtbücherei in Ahrweiler nach dem verheerenden Hochwasser aus.

Kabarettist Martin Guth hält am Samstag ab 19.30 Uhr eine musikalische Stand-Up-Lesung unter dem Titel »Satirisch Guth«, das Niedernberger Musikcorps unterhält am Sonntag ab 13.30 Uhr und um 15 Uhr zeigt das Märchentheater Aschaffenburg »Die Bremer Stadtmusikanten«, ein Solotheater zum Mitmachen für Kinder ab drei Jahren. Der Erlös wird der Bücherei in Ahrweiler zugute kommen.

Die Pfarreiengemeinschaft Großwallstadt-Niedernberg hat durch Pfarrer Ernst Haas engen Kontakt zur Pfarrei St. Laurentius in Ahrweiler. Bei der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurde die dortige Bücherei nahezu vollständig zerstört. Außer dem Gebäude ist dem Büchereiteam für seine Arbeit kaum etwas geblieben, wie Siegbert Hartlaub aus Niedernberg erzählt. Mit Ehefrau Karla und dem Team der Niedernberger Bücherei ergriff er die Initiative. Sie sprachen mit Beate Sebastian, der Büchereileiterin in Ahrweiler, und starteten im August 2021 einen Spendenaufruf. Der Initiative »Büchereien am bayerischen Untermain helfen beim Wiederaufbau im Ahrtal« gehören inzwischen 26 Büchereien aus den Landkreisen Miltenberg und Aschaffenburg an sowie zwei Buchhandlungen und zwei Büchereien aus dem Würzburger Raum.

Noch im August war Siegbert Hartlaub selbst in Ahrweiler, half dabei, in den Büchereiräumen Putz von den Wänden zu schlagen, Fußbodendämmung und Heizung rauszureißen. Auch bei anderen Einsätzen packte er mit an. Im Dezember konnte der in Ahrweiler stehende Bücherschrank mit Unterstützung aus Niedernberg gereinigt und mit neuen Regalböden bestückt werden - so konnten die Menschen vor Ort wenigstens auf diesem Weg wieder Bücher leihen. Rund 500 gespendete Bücher wurden dafür nach Ahrweiler geliefert.

Über den Aufruf der verschiedenen Büchereien in den Kreisen Aschaffenburg und Miltenberg sind inzwischen etwa 1.800 Medien und rund 12.500 Euro für die Bücherei in Ahrweiler gesammelt worden. Siegbert Hartlaub schrieb über 120 Verlage an und bat um Spenden. Dabei kamen bisher etwa 2.200Medien im Wert von rund 34.000 Euro zusammen. Außerdem lagern in Niedernberg bereits neue Büchereimöbel aus einer Ausstellung in Speyer im Wert von rund 17.000 Euro.

Der Flohmarkt am 21. und 22. Mai in der Niedernberger Hans-Herrmann-Halle wird hauptsächlich aus Spenden bestritten. Der Erlös geht komplett ins Ahrtal, wie Siegbert Hartlaub versichert. »Wir wollen solange unterstützen bis die Bücherei in Ahrweiler ihren Betrieb wieder aufgenommen hat.« ana

Infos unter www.bibkat.de/niedernberg und bei allen teilnehmenden Büchereien.

Anja Mayer

Hintergrund Samstag, 21. Mai: 13 bis 19 Uhr Flohmarkt mit über 12.000 Medien (Bücher, Spiele, CDs, DVDs, etc), Verkauf von Kaffee und Kuchen, Hüpfburg und Kinderkarussell; 19.30 Uhr "Satirisch Guth", musikalische Stand-Up-Lesung mit dem Kabarettisten Martin Guth, Karten-Reservierung in allen teilnehmenden Büchereien oder unter info@buecherei-niedernberg.de (Einlass ab 18.30 Uhr) Sonntag, 22. Mai: 9 bis 17 Uhr Flohmarkt, Verkauf von Kaffee und Kuchen, Hüpfburg und Kinderkarussell; der Niedernberger Jugendtreff bietet alkoholfreie Cocktails an; 13.30 Uhr Auftritt Niedernberger Musikcorps; 15 Uhr "Die Bremer Stadtmusikanten", Solotheater zum Mitmachen für Kinder ab drei Jahren, Märchentheater Aschaffenburg (Eintritt kostenpflichtig).