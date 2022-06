Buchener Stadtturm zeigt Zeit wieder richtig an

Blick in den Neckar-Odenwald:Stadtradeln startet

NECKAR-ODENWALD-KREIS 28.06.2022

Arbeitsplatz in luftiger Höhe: Uhrmacher Stefan Günter (rechts) bringt die entrosteten und neu vergoldeten Zeiger der Turmuhr in Richtung Marktstraße an. Etwa zehn Wochen mussten die Buchener auf die Rückkehr der Zeiger warten. Foto: Martin Bernhard

Und in Thüringen gibt es seit kurzem eine Walldürner Straße, und zwar in Küllstedt. Von dort pilgern seit Jahrhunderten Bürger nach Walldürn.

Denkmal: Der Buchener Stadtturm hat vergangene Woche seine fehlenden Zeiger wiederbekommen. Eine Fachfirma hat diese mithilfe der Feuerwehr montiert. Jetzt sollten alle drei Turmuhren wieder die richtige Uhrzeit anzeigen. Die Zeiger waren am 12. April entfernt worden, denn sie mussten entrostet, vergoldet und neu justiert werden. Mit der Reparatur hatte die Fachfirma aus Schonau im Schwarzwald schon im Februar begonnen, denn die Turmuhren zeigten unterschiedliche Zeiten an. An zwei der Turmuhren wurden die Motoren ausgetauscht. Diese stammten aus den 1970er Jahren. Die Uhr in Richtung Vorstadtstraße zeigte die richtige Zeit an. Deren Motor war bereits vor Jahren erneuert worden.

Doch dann machte die Uhr in Richtung Marktstraße Probleme. Wenn der Minutenzeiger hochlief, war er schneller, wenn er herunterlief, war er langsamer. In der Summe hat sich der Geschwindigkeitsunterschied ausgeglichen, so dass die Uhr immer zur vollen Stunde die richtige Zeit angezeigt hatte. Das Problem verursachten Ausgleichsgewichte an den Zeigern. Jetzt funktionieren alle drei Uhren wieder.

Der Stadtturm, auch »Mainzer Tor« genannt, ist das bauliche Wahrzeichen der Stadt Buchen. Ursprünglich verfügte diese über vier Türme. Der Stadtturm stammt mit seinen beiden unteren Geschossen aus frühgotischer Zeit und wurde um 1309 errichtet. Die beiden oberen Stockwerke werden in die Zeit um 1490 datiert. Das achteckige, barocke Zwiebeldach wurde nach einem Brand 1719 neu aufgesetzt.

Umwelt: Die Stadt Buchen nimmt in diesem Jahr erstmals an der bundesweiten Aktion »Stadtradeln« teil. Diese hat Bürgermeister Roland Burger am Samstag im Rahmen des Vorsommerfests im Buchener Museumshof eröffnet. Bei dieser Aktion gilt es, innerhalb von drei Wochen als Einzelner, Gruppe und Kommune möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Mit der Teilnahme an der Aktion »Stadtradeln« will die Stadt Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist fördern. Möglichst viele Menschen sollen während der nächsten drei Wochen dauerhaft Lust aufs Radfahren bekommen, sei es mit oder ohne Elektroantrieb.

Kommunales: In der Gemeinde Küllstedt in Thüringen gibt es seit kurzem eine Walldürner Straße. Diese haben die beiden Pfarrer Josef Bregula aus Walldürn und Heiko Husmann aus Küllstedt am vorvergangenen Wochenende im Rahmen der 850-Jahr-Feier der Gemeinde vor Ort eingeweiht.

Die beiden Kommunen sind sich seit Jahrhunderten verbunden. Bereits im Pestjahr 1633 pilgerten Leute aus Küllstedt nach Walldürn. Auch während der DDR-Zeit nahmen immer wieder Küllstedter an der traditionsreichen Fulda-Eichsfeld-Prozession teil, so dass auch in dieser Zeit die Wallfahrt aus dem Eichsfeld fortgesetzt wurde. Seit der deutschen Wiedervereinigung besuchen sich Mitglieder beider Kommunen gegenseitig.

