Buchener Siebtklässler verpassen TV-Finale knapp

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 11.10.2022 - 13:28 Uhr 2 Min.

Lisa Lenz aus Hettigenbeuern und Lucien Buding aus Walldürn saßen bei der Show "Die beste Klasse Deutschlands" für die 7d des Burghardt-Gymnasiums Buchen in der ersten Reihe.

Unterhaltung: Die Klasse 7d des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) hat es nicht geschafft. Die Schüler schieden bei der TV-Show »Die beste Klasse Deutschlands« des Kinderkanals denkbar knapp in der letzten Spielrunde gegen die siebte Klasse des Gymnasiums Mainz-Oberstadt aus. Es war ein Wechselbad der Gefühle wie bei einem Fußballspiel, bei dem eine Mannschaft einen 0:4-Rückstand aufholt und in der Schlusssekunde den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen muss.

Denn in der finalen Runde bewiesen die Mainzer, dass sie über die besseren Computerkenntnisse verfügten. Gefragt war, was RAM ist: Festplatte, Prozessor oder Arbeitsspeicher? Die Rheinhessen setzten alle ihre Punkte auf »Arbeitsspeicher« im Gegensatz zu den Odenwäldern, die sich für die falschen Varianten entschieden. Damit stehen die Schüler des Gymnasiums Mainz-Oberstadt im Finale.

Umwelt: Wer sein eigenes Auto stehenlassen will oder über keines verfügt, kann sich ab sofort auch in Buchen stunden- oder tageweise ein Auto leihen. Die Nachbarstadt Walldürn verfügt bereits seit mehr als einem Jahr über dieses Angebot der Firma Deer. Auf dem Stellplatz auf dem Parkdeck stehen bis zu zwei Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Nach den Worten von Pressesprecherin Lisa Eberle werde das Angebot sehr gut angenommen. »Die Bürger buchen die Fahrzeuge eher stundenweise, weniger über mehrere Tage«, wird sie in den "Fränkischen Nachrichten" zitiert. Außerdem seien wenig reine Hinfahrten gebucht worden. Bei diesen fahren die Carsharing-Kunden nicht zurück zum Ausgangspunkt, sondern lassen ihr Auto an einem anderen der über 150 Carsharing-Punkte der Firma Deer stehen. Wenn Walldürn nicht der Rückgabestandort war, fuhren die Kunden häufig nach Stuttgart, Karlsruhe oder an den Flughafen Frankfurt. In Buchen werden die E-Fahrzeuge zum Ausleihen auf Parkplätzen mit Ladesäulen am Buchener Bahnhof stehen.

Wer ein Carsharing-Auto buchen will, muss sich zunächst im Buchungsportal der Firma Deer online registrieren. Für das Ausleihen eines Fahrzeugs benötigt man eine Smartphone-App. Mit dieser kann man ein Auto auch einige Tage vorher reservieren. Die Firma Deer ist ein Tochterunternehmen der »Energie Calw« (ENCW). Diese hat Deer 2019 gegründet.

Geschichte: Der Buchener Gemeinderat will mit Schildern und Hinweistafeln an Opfer des Hitler-Regimes in Buchen erinnern. Auf Anregung der Fraktion der Freien Wähler brachten alle Gemeinderatsfraktionen den Antrag ein, die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus' in Buchen sichtbar zu machen. »Über 80 Jahre nach dem Beginn der Deportation und Tötung von Menschen jüdischer Herkunft, der Verbringung von Menschen mit Behinderung und vieler anderer Verbrechen scheint das Bewusstsein für die nationalsozialistischen Gräueltaten zu schwinden«, befürchten die Antragssteller. Gleichzeitig trete ein neuer verstärkter Antisemitismus und Nationalismus in der Gesellschaft auf, der es mittlerweile in Parlamente, Gremien und in alltägliche Diskurse geschafft habe.

»Es gilt, das Bewusstsein für die hier bei uns in Deutschland, aber auch konkret in Buchen, während des Hitler-Regimes geschehenden Verbrechen zu schärfen und die Menschen daran zu erinnern, was Hass, Hetze und Ausgrenzung in extremer Form für reale Folgen haben kann«, heißt es in dem Antrag. Deshalb regen die Gemeinderäte an, dauerhaft sichtbar im öffentlichen Raum der Opfer zu gedenken. Stadtarchivar Jan-Tobias Kohler soll ein entsprechendes Konzept entwerfen.

