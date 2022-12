Buchener Schlafsofa-Hersteller Franz Fertig stellt Produktion ein

Rund 70 Mit­ar­bei­ter werden entlassen

Buchen 20.12.2022 - 15:02 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Möbelfirma Franz Fertig in Buchen ist insolvent. 67 Beschäftigte bangen um ihre Arbeitsplätze. Foto: Martin Bernhard

Firma schließt: Der Schlafsofa-Hersteller Franz Fertig aus Buchen stellt zum Jahresende seine Produktion ein. Das berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung. Damit verlieren rund 70 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Das Unternehmen hatte im September Insolvenz angemeldet. Der Insolvenzverwalter nannte für die Zahlungsunfähigkeit vor allem zwei Gründe: So hatte ein Großkunde, die MV-Werften, Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet. Dieses Unternehmen stellt Kreuzfahrtschiffe her. Für diese produzierte das Buchener Unternehmen Polster- und Multifunktionsmöbel. Für einen Großauftrag habe Fertig bereits Material bestellt und mit der Produktion begonnen. Die vereinbarten Zahlungen der MV-Werften seien ausgeblieben. Außerdem habe man eine spürbare Kaufzurückhaltung bei Endkunden festgestellt. Da es nicht gelungen sei, einen Käufer für das Unternehmen zu finden, müsse man die Produktion einstellen. Das Unternehmen wurde vor 130 Jahren gegründet und ist der älteste Industriebetrieb in Buchen.

Edeka in Erfapark: Bei einer Informationsveranstaltung haben Vertreter des Investors Schoofs Immobilien aus Frankfurt über die Umgestaltung des Erfaparks in Hardheim informiert. Nach einem Artikel in den Fränkischen Nachrichten hatten rund 160 Bürger diese Veranstaltung in der Erftalhalle besucht. Diese bekamen dreidimensionale Bilder und animierte 3-D-Aufnahmen zu sehen. Ankermieter des Einkaufszentrums wird der Lebensmitteleinzelhändler Rewe werden mit einer Gesamtfläche von rund 2300 Quadratmeter. Dieser soll weitere Gewerbebetriebe anziehen. Nach den Worten von Projektleiterin Frauke Liess führe man derzeit mit Interessenten Gespräche. Zudem soll der Erfapark ein Parkdeck mit 200 Stellplätzen erhalten. Der Bebauungsplan soll demnächst offengelegt werden. Liess rechnet damit, dass man im Jahr 2023 mit den Rohbauarbeiten für den Rewe-Markt werde beginnen können. Die Gesamtbauzeit soll etwa 14 Monate betragen.

Marktfrau hört auf: Der Walldürner Wochenmarkt verliert seinen Gemüsehändler. Denn nach 55 Jahren tritt Rosel Kling in den Ruhestand. Diese hat über all die Jahre hinweg für die Gärtnerei Kling aus Bürgstadt samstags Gemüse auf dem Walldürner Schlossplatz verkauft. Ihrem Sohn Volker gelang es nicht, einen Ersatz für seine Mutter zu finden. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, sucht die Stadtverwaltung von Walldürn nach einem neuen Gemüsehändler, der den Wochenmarkt der Stadt bereichern will.

Martin Bernhard