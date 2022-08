Buchener sammeln bei Aktion Stadtradeln 100.000 Kilometer

Stefan Grimm als Bürgermeister in Hardheim im Amt - Walldürn gießt Grünanlagen mit Wasser des Hallenbads

Die Stadt Buchen hat ihre erste Teilnahme an der Aktion "Stadtradeln" beendet. Die Teilnehmer legten insgesamt über 100 000 Kilometer zurück. Bürgermeister Roland Burger (links) überreichte am Freitagabend auf dem Marktplatz Gewinne an die besten Teilnehmer nach verschiedenen Kategorien.

Umwelt: Die Stadt Buchen hat am Freitagabend im Rahmen des »Dämmershopping« auf dem Buchener Marktplatz die Gewinner der Aktion »Stadtradeln« geehrt. »Es ist schön zu sehen, wie viel Kohlendioxid man einsparen kann, wenn man im Alltag aufs Rad setzt«, stellte Bürgermeister Roland Burger in seiner kurzen Ansprache fest. »Das Ergebnis ist eine tolle Bestätigung und gibt uns den Anreiz, auch im nächsten Jahr vorne dabei zu sein.« Insgesamt hatten die Teilnehmer der Aktion rund 100.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt.

In der Rangliste der Kommunen hat es für Buchen bei seiner ersten Am Stadtradeln allerdings noch nicht zu einem der vorderen Ränge gereicht. So schaffte die Stadt in der Kategorie »10.000 bis 49.999 Einwohner« mit ihrer Kilometerleistung Rang 221. Bei »Kilometer pro Einwohner« reichte es für Platz 153.

An der Aktion »Stadtradeln« nahmen vom 25. Juni bis 15. Juli aus dem Stadtgebiet insgesamt 33 Teams mit 409 Radlern teil. Diese radelten pro Kopf durchschnittlich rund 250 Kilometer. Die gemeinsam zurückgelegte Gesamtstrecke von 102.216 Kilometer würde einem Kohlendioxidausstoß von rund 16 Tonnen entsprechen, hätte man diese mit einem Pkw zurückgelegt. Deutschlandweit beteiligten sich über 2500 Kommunen mit mehr als 700.000 Personen an dieser Aktion.

Kommunales: Stefan Grimm, neuer Bürgermeister der Gemeinde Hardheim, hat am Montag sein Amt angetreten. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, standen am Morgen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung dem neuen Rathauschef Spalier und überreichten ihm Willkommensgeschenke. Am Abend wurde Grimm auf dem Rathausplatz feierlich in sein neues Amt eingeführt. Grimm tritt die Nachfolge von Volker Rohm an. Dieser hatte sich nach einer Amtszeit nicht mehr zur Wahl gestellt. ´

Klima:Die Stadt Walldürn hat rund 625.000 Liter Wasser aus dem Becken des Hallenbads pumpen lassen. Dieses soll zur Bewässerung von städtischen Grünanlagen verwendet werden. Nach einem Bericht der »Fränkischen Nachrichten« lässt die Stadt das Hallenbadwasser im Sommer normalerweise in die Kanalisation ab.

Wegen der großen Trockenheit entschied sich Felix Hercher, Betriebsleiter des Bads, in diesem Jahr anders. Er beauftrage die städtische Feuerwehr mit dieser Abpumpaktion. Das Wasser wird in großen Fässern gelagert und nach und nach für die Bewässerung von Grünanlagen verwendet. Dank einer internen Filteranlage ist das Wasser frei von Chlor.

