Buchener Möbelhersteller Fertig meldet Insolvenz an

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 13.09.2022 - 16:03 Uhr 1 Min.

Die "Franz Fertig Sitz- und Liegemöbel KG" in Buchen kämpft um ihre Existenz. Vorige Woche meldete die Firma Insolvenz an.

Wirtschaft: Die »Franz Fertig Sitz- und Liegemöbel KG« hat am vergangenen Donnerstag Insolvenz angemeldet. Wie Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Steffen Rauschenbusch aus Mannheim erläuterte, wolle man den Geschäftsbetrieb des Buchener Traditionsunternehmens stabilisieren und fortführen. »Wegen eingesetzter Zahlungsschwierigkeiten konnten die Löhne im August nicht bezahlt werden«, sagte Rauschenbusch. Deshalb sei es der richtige Schritt der Geschäftsführung gewesen, das Insolvenzverfahren einzuleiten. So konnte der Rechtsanwalt Insolvenzausfallgeld beantragen. Damit sind die Löhne der 67 Mitarbeiter bis Ende Oktober gesichert. Außerdem biete das Insolvenzverfahren die Chance auf einen Neustart für das Unternehmen.

Nach den Worten von Rauschenbusch hat die Zahlungsunfähigkeit des Sitzmöbelherstellers hauptsächlich zwei Ursachen. So hatte ein Großkunde, die MV-Werften, Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet. Dieses Unternehmen stellt Kreuzfahrtschiffe her. Für diese produziert das Buchener Unternehmen Polster- und Multifunktionsmöbel. Für einen Großauftrag habe Fertig hat es bereits Material bestellt und mit der Produktion begonnen. Die vereinbarten Zahlungen der MV-Werften seien ausgeblieben. »Außerdem stellen wir eine spürbare Zurückhaltung bei Endkunden im Konsumgüterbereich fest«, sagte Rauschenbusch. Diese sei auf die Verunsicherung der Verbraucher durch Ukrainekrieg und gestiegener Inflation zurückzuführen. Die Firma Fertig stellt mit 67 Beschäftigten Multifunktionsmöbel für den gehobenen Bedarf her. Nach eigenen Angaben machte das Unternehmen bisher rund zwei Drittel seines Umsatzes im Privatbereich, ein Drittel mit Abnehmern aus der Hotelbranche, von Pflegeeinrichtungen, Kliniken, Seniorenresidenzen und mit Reedereien, die Kreuzfahrtschiffe bauen.

Energie: Die Stadt Buchen reagiert auf Gasknappheit und gestiegene Energiepreise. Das teilte die Stadtverwaltung in der vergangenen Woche mit. So streiche man den Warmbadetag im Hallenbad. Die Wassertemperatur werde also an allen Tagen konstant bei 28 Grad liegen. Außerdem ziehe man die sogenannte »Halb-Nachtschaltung« bei der Straßenbeleuchtung um eine Stunde auf 22 Uhr vor. Ab dieser Uhrzeit brennt in den dafür vorgesehenen Straßen nur noch jede zweite Straßenlaterne. Außerdem wird man ebenfalls ab 22 Uhr auf das Anstrahlen öffentlicher Gebäude, wie Stadt- und Wartturm, Stadthalle und »Klösterle« verzichten.

Einzelhandel: Der Textildiscounter KiK hat angekündigt, Anfang des kommenden Jahres seine Filiale in Hardheim zu schließen. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten. In das dann leerstehende Gebäude gegenüber dem Rewe-Markt wird der Sonderpreis-Baumarkt einziehen. Dieser ist derzeit im Erfapark ansässig. Frauke Liess, Projektleiterin beim Erfapark-Eigentümer Schoofs-Immobilien, kündigte an, dass das Erdgeschoss des Einkaufszentrums entkernt und neu gestaltet werden soll. Man werde Mieteinheiten von unterschiedlichen Größen schaffen.

Martin Bernhard