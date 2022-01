Buchener Kolping-Fastnacht kommt als digitale Show

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 25.01.2022 - 11:49 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Triathlet Christian Trunk steht nach einer Verletzung im vergangenen Jahr "wieder voll im Saft". Sein großes Ziel für dieses Jahr: ein Langdistanz-Wettbewerb bei den Profis. Manuel Roos (links) und Lukas Schäfer als Elferräte beim Grünkernsuppenessen, gefilmt von Davorin Manovic.

Fastnacht: Ob am Wartturm, in der Fußgängerzone oder auf der Marienhöhe: In vielen kleinen Gruppen schwärmen zurzeit Mitglieder der Kolpingsfamilie im Stadtgebiet aus, manchmal mehr, manchmal weniger närrisch gekleidet. Und immer ist ein Kameramann dabei. Denn die Kolpingleute können es einfach nicht lassen, es liegt ihnen im Blut: Auch in diesem Jahr werden sie fastnachtliche Stimmung verbreiten. Weil der Wimpinasaal aus verschiedenen Gründen leer bleiben muss und eine geplante gemeinsame Narrensitzung mit Narrhalla und Frauenbund abgesagt werden musste, kommt die Kolpingsfamilie auf digitale Weise zu ihren Anhängern in die Häuser. Man werde sich mit der Show an bewährten Vorbildern aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen orientieren.

Wie Regisseur Christof Kieser erläuterte, werde man von einer Show-Bühne im Wimpina-Saal aus »Live-Interviews« ausstrahlen, die man aus Sicherheitsgründen am kommenden Wochenende aufzeichnen werde. Außerdem werde man immer wieder zu Korrespondenten im Stadtgebiet schalten. Diese werden mit ihren kurzen Reportagen und Umfragen die Show auflockern und Hintergrundinformationen für die Interviews auf der Show-Bühne liefern. »Wir werden uns unter anderem mit Musikern und Politikern befassen, auch mit überregional bekannten, aber immer mit Bezug zum Odenwald«, kündigte Kieser an. Außerdem werde wieder die Gesangsgruppe »BleckR« auftreten. Dank der Unterstützung eines Tonstudios rechnet Kieser hier mit einem besonders hörenswerten Auftritt. Die Show der Kolpingsfamilie wird man ab Schmutzigen Donnerstag, 24 Februar, 20.11 Uhr, bis Fastnachtsdienstag, 1. März, 24 Uhr, unter https://www.kolping-buchen.de abrufen können.

Umwelt: Der Bauausschuss des Höpfinger Gemeinderats hat eine Bauvoranfrage für eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage abgelehnt. Dies berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ). Die Anlage sollte auf einer 7,5 Hektar großen Fläche unweit der Nike-Stellung entstehen. Zu dieser würde der Abstand nur 38 Meter betragen und damit den Mindestabstand unterschreiten. Außerdem erfülle das Projekt nur sechs von insgesamt 17 Bewertungskriterien.

Sport: Der aus Schloßau stammende Triathlet Christian Trunk blickt auf ein enttäuschendes Sportjahr zurück. Wegen einer Verletzung konnte er seine Ziele nicht erreichen. Das will er im neuen Jahr nachholen. »Ich stehe wieder voll im Saft«, sagt Christian Trunk. »Die Richtung stimmt!« Derzeit trainiert der 28-jährige Triathlet im Kraftraum am Olympiastützpunkt in Heidelberg. Er will in der nächsten Zeit schwerpunktmäßig seine Kraft und Schnelligkeit verbessern. Denn Anfang August war er beim »Ironman Switzerland« in Rapperswil bei starkem Regen auf Kopfsteinpflaster vom Rad gestürzt. Wie sich später herausstellte, hatte Trunk sich nicht nur Prellungen zugezogen, sondern auch den Ischiasnerv eingeklemmt. Sechs bis acht Wochen lang konnte er nicht oder nur sehr eingeschränkt trainieren. Den ersten schmerzfreien Lauf absolvierte er beim Herbstlauf am 3. Oktober in Mudau über fünf Kilometer.

Im neuen Jahr will Christian Trunk jene Ziele erreichen, die er im vergangenen Jahr verpasst hat. »Die Langdistanz ist mein oberstes Ziel«, erläutert er. Diese umfasst 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und als dritte Disziplin einen Marathonlauf. Er liebäugele unter anderem mit einem Start in Barcelona oder auf Mallorca Ende September beziehungsweise Anfang Oktober. Da zu diesem Zeitpunkt die 50 besten Triathleten am Ironman in Hawaii teilnähmen, wäre das ein guter Zeitpunkt für sein Langstrecken-Debut.

Martin Bernhard