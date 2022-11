Sie­ben Kick­bo­xer aus dem Raum Bu­chen sind er­folg­reich von den Welt­meis­ter­schaf­ten in der Tür­kei zu­rück­ge­kehrt. Der Halt der West­fran­ken­bahn in Bu­chen-Hain­stadt ist um­ge­baut wor­den. Und in der Het­tin­ger Stra­ße in Bu­chen macht künf­tig ei­ne Fuß­g­än­ge­ram­pel das Über­que­ren der Stra­ße si­che­rer.