Buchener Hip-Hop-Gruppe tritt in Indien auf

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 10.01.2023 - 12:17 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Hip-Hop-Gruppe "Next Level" aus Buchen trat im indischen Mumbai vor über 3000 Zuschauern auf.

Sport: Die Hip-Hop-Formation »Next Level« aus Buchen hat in der letzten Woche des Jahres 2022 am »Mood Indigo Festival«, dem größten Kulturfestival Asiens, in Mumbai (Indien) teilgenommen. Dieses wird vom »Indian Institute of Technology Bombay«, einem Elite-College, organisiert. Die Veranstalter hatten die Buchener Tanzgruppe auf Instagram entdeckt und eingeladen. Mehr als 3000 indische Zuschauer waren total begeistert, klatschten oft und bejubelten mit Zwischenrufen die Show der deutschen Tänzer.

Alter: Im Foyer des Buchener Rathauses wird ab Montag, 16., bis Freitag, 19. Januar, die Ausstellung »Hands-on Dementia« gezeigt. Diese simuliert die Symptome einer Demenz. Vom Anziehen bis zum Abendessen können Personen, die nicht an Demenz erkrankt sind, erleben, wie sich die Symptome einer Demenz anfühlen. So werden Ausstellungsbesucher die eigenen Grenzen erfahren, Unbehagen empfinden und das eigene Unvermögen erleben. Die Besucher erfahren, wie es ist, wenn Gewohntes nicht mehr gelingen will, oder wenn Verzweiflung wütend macht. Es wird erlebbar, wie es ist, wenn man sich nichts mehr zutraut, beschämt ist, sich unzulänglich fühlt und Lust und Interesse verliert. »Hands-on Dementia« führt durch einen gewöhnlichen Tag. Die Besucher können sich in 13 Alltagssituationen »verwirren« und an ihre Grenzen bringen lassen.

Kommunales: Seinen ersten Neujahrsempfang als Bürgermeister hat Stefan Grimm absolviert. Das Gemeindeoberhaupt, das vor seiner Wahl in der freien Wirtschaft tätig war, überraschte die Besucher mit einer Rede, in der er Bürokratie und ineffiziente Verwaltungsabläufe kritisierte. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, ging Grimm auch auf in diesem Jahr anstehende Projekte in der Gemeinde ein, zum Beispiel die Schaffung eines Waldkindergartens und den Ausbau des Einkaufszentrums Erfapark.

Martin Bernhard