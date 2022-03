Buchener Arian Golic auf dem Weg zum »Superstar«?

Neckar-Odenwald-Kreis 01.03.2022

Arian Golic aus Buchen qualifizierte sich am Samstag für die nächste Runde von "Deutschland sucht den Superstar".

TV-Show: Der Buchener Arian Golic gehört zu den 25 besten Teilnehmern der RTL-Show »Deutschland sucht den Superstar« (DSDS). Bei der am vergangenen Samstag ausgestrahlten Folge setzte er sich mit zwei weiteren Teilnehmern gegen die Mitbewerber durch. Auf dem Weg zum Sieg muss der 25-Jährige den nächsten sogenannten »Recall« überstehen, der im italienischen Apulien stattfand und voraussichtlich im April ausgestrahlt wird.

»Für das Singen brennt mein Herz«, betont Arian Golic im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. »Wenn ich singe, öffne ich mich komplett und erzähle meine Geschichte.« In die Bild-Zeitung hat es der Buchener schon geschafft. Denn er meditierte vor seinem Auftritt gemeinsam mit der Jury. Für Arian ist DSDS mehr als eine Castingshow. Er will durch seine Teilnahme musikalisch und in seiner Persönlichkeit wachsen. »Ich sehe DSDS als meine Schule«, erläutert er. »Es ist der erste Schritt in Richtung meines Traums und seiner Verwirklichung.«

Wirtschaft: Die Hollerbach-Gruppe aus Hardheim will die ehemalige Nike-Stellung in Hardheim zu ihrem zentralen Firmenstandort aufbauen. Das berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) von der vergangenen Hardheimer Gemeinderatssitzung. Der von dem Unternehmen beauftragte Architekt stellte die Pläne dem Rat vor. Das Gremium bewilligte einstimmig, einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen.

Hollerbach-Bau ist seit dem Jahr 1999 Eigentümer des Nike-Areals. Jetzt will das Unternehmen dort ein Bürogebäude und Produktions- und Lagerhallen für die verschiedenen Unternehmenszweige Hoch- und Tiefbau sowie Stahl- und Aluminiumbau errichten. Bisher sind die verschiedenen Unternehmensbereiche an unterschiedlichen Orten in der Gemeinde untergebracht. Das will Geschäftsführer Maximilian Hollerbach mit der geplanten Baumaßnahme ändern.

Feste und Ausstellungen: Die Stadt Walldürn wird künftig die Ausstellungen »Walldürner Frühling« und »Walldürner Herbst« veranstalten. Diesem Vorschlag der Stadtverwaltung stimmte vergangenen Woche der Walldürner Gemeinderat zu. Bisher hat die Werbegemeinschaft »Walldürn gemeinsam - Aktives Stadtmarketing« diese gewerblichen Veranstaltungen ausgerichtet. Diese hat den für März dieses Jahres geplanten »Walldürner Frühling« im vergangenen Oktober abgesagt, weil zu wenig ihrer Mitglieder in der Innenstadt ansässig seien.

Die Stadtverwaltung hält es allerdings für wichtig, diese Veranstaltung beizubehalten, um negative Auswirkungen für die Geschäfte in Walldürn zu vermeiden. Deshalb tritt künftig die Stadt als Veranstalterin der beiden Ausstellungen auf. Sie übernimmt die Bauhofkosten und organisiert eine Dachveranstaltung zu den Ausstellungen. Weitere Veranstaltungen soll das örtliche Team »Gewerbe/Institutionen/Vereine/Einzelhandel« (GIVE) übernehmen. In diesem Jahr soll der ursprünglich abgesagte »Walldürner Frühling« gemeinsam mit dem Naturparkmarkt des Neckar-Odenwald-Kreises stattfinden.

