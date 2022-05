Buchener äußern Bedenken gegen geplante Flüchtlingsunterkunft

Landesehrenmedaille für Oberschützenmeister - Kunstwerke zieren Kreisverkehr - Abfallbehälter für Pizzakartons

Neckar-Odenwald-Kreis Dienstag, 31.05.2022 - 14:44 Uhr

Für Auf­re­gung sorgt in Bu­chen der ge­plan­te Bau ei­ner Flücht­lings­un­ter­kunft in der Nähe des Bahn­hofs. Bei ei­ner In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ka­men zu die­sem The­ma die Bür­ger zu Wort. Au­ßer­dem er­hielt der Bu­che­ner Ober­schüt­zen­meis­ter die Lan­de­seh­ren­na­del. In Bu­chen wur­den dar­über hin­aus Kunst­wer­ke aus Stein in ei­nem Kreis­ver­kehr und Ab­fall­be­häl­ter für Pizz­a­kar­tons auf­ge­s­tellt.