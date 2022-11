Buchen spart Strom bei Adventsbeleuchtung

Blick in den Odenwald: Therapiezentrum in der Kettenmühle geplant - Schulunterricht im Container

Bauhofmitarbeiter montieren eine Lichterkette in der Marktstraße. In diesem Jahr wird an der Weihnachtsbeleuchtung gespart.

Energiekrise: Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs haben am Montag die Weihnachtsbeleuchtung in der Buchener Innenstadt aufgehängt. Allerdings weniger Girlanden als sonst, die nicht so lange leuchten werden wie in den Vorjahren. Denn die Landesregierung hat eine Verordnung erlassen, um Energie zu sparen. Nach dieser ist »die Beleuchtung von öffentlichen Nichtwohngebäuden und Baudenkmälern von außen mit Ausnahme von Sicherheits- und Notbeleuchtung« untersagt. Ausgenommen davon sind traditionelle und religiöse Feste. Zu diesen zählt Beigeordneter Benjamin Laber den Buchener Weihnachtsmarkt. Die Stadtverwaltung werde prüfen, ob man die Nachtbeleuchtung in der Innenstadt durch die Weihnachtsbeleuchtung ersetzen könne, kündigt Benjamin Laber an. Dazu werde man in den nächsten Tagen die Lichtstärke der Lichterketten bei Dunkelheit testen und ermitteln, ob gegebenenfalls dunkle Stellen separat ausgeleuchtet werden müssten. »Ich gehe davon aus, dass die Weihnachtsbeleuchtung zu 90 Prozent die Nachtbeleuchtung ersetzen wird«, sagt Laber. Dann dürfte man diese über de Weihnachtsmarkt hinaus leuchten lassen.

Sanierung: Nico und Helen Kaufmann aus Buchen wollen in der Kettenmühle ein Therapiezentrum mit ökologischer Landwirtschaft einrichten. Die beiden stellten ihr Konzept bei der vergangenen Gemeinderatssitzung vor. Der Software-Entwickler Nico Kaufmann und die Grundschullehrerin Helen Kaufmann wollen aus der vor einigen Jahren als Obdachlosenunterkunft verwendeten Kettenmühle einen »Ort mit Zukunft« machen. Denn die beiden wollen in der Kettenmühle einen landwirtschaftlichen Betrieb einrichten, der nach ökologischen Gesichtspunkten wirtschaftet. So wolle man unter anderem Gallowayrinder und Wasserbüffel halten. Die beiden Investoren planen, in der Kettenmühle einen Hofladen einzurichten, in dem man auch Produkte anderer Erzeuger kaufen können soll. Außerdem will man in einem Hofcafé Gäste bewirten und Ferienwohnungen anbieten. Die Stadt Buchen hat zugesagt, das Gelände, auf dem die Gebäude stehen, an das junge Ehepaar zu verkaufen. Die Ursprünge der Kettenmühle gehen auf das Jahr 777 zurück.

Bildung:Eigentlich wollte die Stadt Buchen das Burghardt-Gymnasium Buchen bei laufendem Betrieb sanieren und erweitern. Um die Bauzeit zu verkürzen, beschloss der Gemeinderat vergangene Woche, in einem Jahr Container mit zehn Klassenräumen aufstellen zu lassen. Das kostet zwar 500.000 Euro. Der Architekt rechnet aber mit Kosteneinsparungen, da man dann schneller werde bauen und Synergieeffekte nutzen könne. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Baumaßnahme im Herbst 2024 abgeschlossen sein wird. Ohne Container würde diese etwa ein Jahr länger dauern. Die Umbaumaßnahmen hatten vor dreieinhalb Jahren begonnen.

