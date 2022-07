Ge­gen das mög­li­che Ge­wer­be­ge­biet Hain­bu­che in Möm­lin­gen ha­ben Was­ser­wirt­schaft­s­amt und Staat­li­ches Bau­amt star­ke Be­den­ken ge­äu­ßert. Das teil­te Bür­ger­meis­ter Sieg­fried Scholt­ka (CSU) im Ge­mein­de­rat am Mon­tag mit. Ein Dis­co­un­ter will sich in dem Be­reich ver­grö­ße­ren.