Wie es um den Nachwuchs bei den Berufskraftfahrern im kreis Miltenberg bestellt ist

Brummifahrer von Beruf

Maria Bausback, Bereichsleiterin Aus- und Weiterbildung und stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der IHK Aschaffenburg.

Maria Bausback, Bereichsleiterin Aus- und Weiterbildung, zählt auf, dass es derzeit 21 Betriebe im Bereich der IHK Aschaffenburg gibt (dazu zählt auch Miltenberg), in denen Berufskraftfahrer ausgebildet werden. 2021 wurden elf Ausbildungsverhältnisse neu eingetragen - im Vergleich dazu waren es im Jahr 2012 insgesamt 30 Ausbildungsverhältnisse. Die derzeitige Pandemie spielt dabei eine gewisse Rolle. Die Ausbildung zum Berufskraftfahrer ist ein vielseitiger Beruf, bei dem die Azubis nicht nur "auf dem Bock" sitzen. Diese lernen beispielsweise auch, wie man Touren plant oder einen LKW wartet und pflegt. Meist sind es Mittelschüler, die den Beruf lernen. Hier sieht Bausback ein strukturelles Problem. Viele Azubis sind noch minderjährig, wenn sie die Ausbildung beginnen und dürfen erst im letzten Jahr fahren, beziehungsweise einen Führerschein machen. Trotzdem ist für die Unternehmen jeder Azubi äußerst wertvoll und sie sind darauf bedacht, diese auch zu halten.

Markus Greber ergänzt, dass eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer das eine ist, die Rahmenbedingungen aber etwas anderes. Da ist zum einen der enorme Preiskampf, der auf dem Markt herrscht und sich natürlich auch in den Löhnen der Fahrer niederschlägt. Dazu kommen noch andere Faktoren wie gerade im Fernverkehr die Parkplatzsuche oder der Zeitdruck. Bei der Parkplatzsuche gibt es allerdings bereits Ansätze, die Situation zu verbessen. "Fernverkehr muss man mögen", sagt Greber ganz deutlich.

Das sieht auch Theodor Schaab von der Spedition Baumgärtner in Wörth so: "Ein Fahrer, insbesondere im Fernverkehr, muss Diesel im Blut haben." Er gibt auch gerne ungelernten Menschen eine Chance. Grundvoraussetzung ist allerdings die Führerscheinklasse C/CE. Gerade hat er einen Fahrer mit einem Handicap eingestellt. Das sieht er allerdings nicht als Problem. "Wenn einer eine Schwäche hat, dann nehmen wir ihn mit ins Boot." Schaab bekräftigt, dass LKW-Fahrer ein guter Beruf ist. Vor allem die Freiheit, die dieser gerade im Fernverkehr bietet. Aber auch er sagt, dass ein Fahrer immer an der Front steht. Zudem gibt es seiner Meinung nach keinen anderen Berufszweig, der so streng kontrolliert wird.

Dem schließt sich auch Gerd Jungmann, Geschäftsführer von Dima in Sulzbach an. Sein Unternehmen ist in der Straßenunterhaltung tätig. Er bemängelt, dass dem Beruf des LKW-Fahrers wenig Anerkennung in der Gesellschaft entgegengebracht wird. Dabei sei Wertschätzung extrem wichtig, sowohl von außen, als auch im Betrieb. Er bringe sie all seinen Angestellten entgegen, "auch monetär", sagt er augenzwinkernd. Jungmann sieht die Situation insgesamt kritisch. Zum einen gingen immer wieder Fahrer in Rente - und es kämen nicht genügend nach. Zum anderen müssten LKW-Fahrer ordentlich investieren, um überhaupt fahren zu dürfen. Im Glücksfall übernehme der Arbeitgeber die sogenannten "Module". Diese werden benötigt, um die Erlaubnis zu bekommen, überhaupt LKW gewerblich fahren zu dürfen. Außerdem muss der Führerschein alle fünf Jahre erneuert werden, was auch wieder Geld kostet, wie er feststellt.

Stefan Ehrlich, Geschäftsführer von Ehrlich Touristik, machen die derzeit horrenden AdBlue-Preise große Sorgen. Dieser Stoff wird benötigt, damit die Abgaswerte der Euronorm entsprechen. Dazu kommen die derzeitigen Hygieneauflagen aufgrund der Pandemie. Sein Unternehmen hat viele Stammfahrer, worauf er auch zurecht stolz ist. "Familienbetrieb wird bei uns gelebt - und das gilt natürlich auch für die Fahrer." Das Miteinander ist dem Unternehmer laut eigener Aussage sehr wichtig. "Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Busfahrer morgens um 5.30 Uhr an der Haltestelle steht."

Kopfzerbrechen bereitet ihm der Preiskampf, gerade im Bereich des ÖPNV. Fakt ist: Die Aufträge müssen ausgeschrieben werden und den Zuschlag bekommt der günstigste Anbieter. Das ist gesetzlich so festgelegt. Auch sei der Bürokratieaufwand in diesem Bereich enorm. Ehrlich erläutert es: Fährt ein Busfahrer beispielsweise in Baden-Württemberg, muss er auch nach diesem Tarif entlohnt werden. Die Tarife seien ländergebunden und natürlich die Strecken beliebter, bei denen es mehr Geld gibt.

Miriam Weitz

Hintergrund: Ausbildung zum Berufskraftfahrer Die Ausbildung zum Berufskraftfahrer dauert drei Jahre und findet dual, sowohl in der Berufsschule als auch im Ausbildungsbetrieb statt. Die Ausbildungsinhalte sind unter anderem: Rechtsvorschriften im Straßenverkehr, Logistik/Fahrtenplanung und Kontrolle, Wartung und Pflege der Fahrzeuge. Während der Ausbildung werden die Führerscheine der Klasse C/CE erworben, ein Führerschein Klasse B sollte im Idealfall vorhanden sein. Berufskraftfahrer kann man de facto mit jedem Schulabschluss werden, in der Regel ist es allerdings so, dass mindestens ein Hauptschulabschluss verlangt wird. Grundvoraussetzungen für den Beruf sind Freude am Fahren sowie Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit. Außerdem sollte langes Stillsitzen kein Problem sein. Nach Abschluss der Ausbildung findet man Berufskraftfahrer sowohl in Transportunternehmen als auch beispielsweise bei Busunternehmen. mwz/Quelle: Berufenet/Ausbildung.de