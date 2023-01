»Brüder schießen nicht aufeinander«

Amorbachs Pfarrerin Marie Sunder-Plassmann über Krieg und Frieden - Predigtreihe endet diesen Sonntag

Amorbach 27.01.2023 - 14:42 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Marie Sunder-Plassmann Durch ihre Predigtreihe versuchen drei Miltenberger Pfarrer, Frieden möglich zu machen.

Frau Sunder-Plassmann, gehören Sie zu jenen Christen, die ganz klar ›nein‹ zu Waffenlieferungen sagen? Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man sich das Motto Ihrer Predigt am Sonntag vor Augen hält: »Selig sind die Friedfertigen«.

Ja, das stimmt, ich bin gegen Waffenlieferungen. In meiner Predigt gehe ich darauf ein, dass die politische Friedensbewegung hier auch schon viel erreicht hat. Die rechtliche Handhabe zur internationalen Ächtung von Massenvernichtungsmitteln geht zum Beispiel auf eine zivilgesellschaftliche Initiative zurück. In meiner Predigt werfe ich die Frage auf, ob nicht jede Art von Waffen in Zukunft geächtet werden müsste.

Wie war denn das Opening der Gottesdienstreihe am 15. Januar? Wie groß war das Interesse?

Leider sind die Menschen nicht gerade zu uns geströmt. In Miltenberg kamen vielleicht 40, in Amorbach wohl nicht mehr als zehn Menschen. Vergangenen Sonntag waren es dann in Amorbach um die 20 Menschen. Ich empfinde es so, dass die Leute versuchen, innerlich auf Distanz zu gehen. Das kann man auch nachvollziehen. Doch ich finde, wir müssen uns mit dem Krieg auseinandersetzen.

Es gehört ein Quantum Mut dazu, sich eindeutig als Pazifist zu positionieren. Man gerät leicht in die Gefahr, als »Putinversteher« diffamiert zu werden. Wie leicht oder schwer war es, für Ihre Gottesdienstreihe Pfarrer zu finden, die diesen Mut haben?

An der Reihe sind Pfarrerin Judith Haar-Geißlinger aus Kleinheubach und Pfarrer Lutz Domröse aus Miltenberg beteiligt. Als ich sie ansprach, waren beide sofort bereit, mitzumachen. Judith Haar-Geißlinger geht in ihrer Predigt auf den eskalierenden Konflikt zwischen Abraham und Lot ein. Sie zeigt an diesem Beispiel, dass Frieden möglich wird, wenn einer von beiden Konfliktparteien nachgibt: Abraham machte den ersten Schritt auf Lot zu.

Ich selbst gehe in meiner Predigt auf Gorbatschow ein. Er hat den ersten Schritt gemacht und den Kalten Krieg beendet. Es gibt einige Beispiele in der Geschichte, wie der Frieden an einzelnen Personen hing.

Der Krieg in der Ukraine scheint vielen Menschen schier unaufhaltbar gewesen zu sein. Nun droht er weiter zu eskalieren. Was nützen in dieser bedrohlichen Situation denn Friedensgebete?

Als Pfarrerin sage ich: Wenn alle beten und ihre Gebete ernst meinen würden, dann gäbe es diesen Krieg nicht. Dann würden sich alle als Gottes Kinder fühlen. Und kein Bruder kann dem anderen Bruder ins Gesicht schießen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich 19, 20 oder 21 Jahre junge Männer beerdigen müsste, die auf Geheiß des Staates totgeschossen wurden ? Jede Waffenlieferung muss nach meiner Ansicht deshalb zwingend an Waffenstillstandsverhandlungen gebunden sein.

Was halten Sie eigentlich von Menschen, die sagen, man könnte Russland einfach keinerlei Vertrauen entgegenbringen?

Was heißt ›Russland‹? In meiner Predigt zeige ich auf, dass wir selbst Frieden stiften können, indem wir uns an übernationalen Vereinen beteiligen. Der Rotary Club zum Beispiel ist international aufgestellt. In den letzten zehn Jahren haben Rotary Clubs in der Ukraine, in Russland und den angrenzenden Ländern Meinungsverschiedenheiten zwischen den Staaten abgebaut und sich an Projekten der Friedenskonsolidierung beteiligt, um Völkerverständigung zu fördern und den Opfern von Krieg und Gewalt zu helfen. Das hat diesen Krieg leider nicht verhindert. Wenn es aber viele persönliche Verbindungen über die Nationen hinweg gibt, hat ein Autokrat es nicht leicht, ein anderes Volk zu verleumden. Auch Sportereignisse dienen dazu.

Eine Pfarrerin predigt ja nicht nur, sie kann auch gut zuhören. Was hören Sie denn in Bezug auf den Krieg heraus, wenn die Menschen in Ihrer Gemeinde mit Ihnen sprechen?

Viele Menschen haben Angst. Viele glauben allerdings nicht, dass es andere Wege geben könnte als den aktuellen politischen Weg. In meiner Predigt gehe ich darauf ein, dass unser Denken durch die Medien stark beeinflusst wird. Die militärischen Schlagzeilen nehmen wir einfach so hin. Und wir nehmen sie nach und nach für die einzige Realität. Allein in militärischen Begriffen zu denken, macht jedoch eine militärische Realität wahrscheinlicher.

Gibt es, was Ihr Friedensengagement anbelangt, ein weiteres Ziel, das sie anvisieren?

Die EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) hat vier Wochen vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar die bundesweite Mitmach-Aktion »#hoffnungsäen« gestartet. Dazu gehört ein Gebet am 26. Februar. Daran werden auch wir in Amorbach teilnehmen. Auch Nichtchristen sind herzlich dazu eingeladen. Ein Gebet, das bedeutet ja ein Mitleiden. Ein Nichtwegsehen. Ein Hineingehen in das Thema.

Pat Christ

Hintergrund: Gottesdienstreihe Die dreiteilige Gottesdienstreihe zum Thema "Frieden" endet an diesem Sonntag, 29. Januar. Marie Sunder-Plassmann wird um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirchengemeinde Kleinheubach predigen. Judith Haar-Geißlinger wird in Amorbach predigen. "Wege zum Frieden: Vom Gewinnen und Verlieren" ist ihre Predigt überschrieben. Pfarrer Lutz Domröse wird in Miltenberg predigen. Bei ihm steht der Gedanke: "Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein" im Mittelpunkt. pat