Brüder entwickeln Mülltrennungs-App

Naturschutz: Malte (11) und Leonas Schmidt (1O) aus Röllfeld bei Regionalwettbewerb Jugend forscht erfolgreich

Klingenberg a.Main 27.02.2023 - 18:11 Uhr 3 Min.

Eine Lern-App für Kinder zum Thema Mülltrennung haben Malte (links) und Leonas Schmidt aus dem Klingenberger Stadtteil Röllfeld entwickelt und damit beim Regionalwettbewerb Jugend forscht einen dritten Platz in der Kategorie Schüler experimentieren erreicht. Foto: Birger-Daniel Grein

Die beiden Jungen wohnen im Klingenberger Stadtteil Röllfeld und haben ihr Projekt zuhause entwickelt. Mit ihm errangen sie den dritten Platz beim Regionalwettbewerb Unterfranken von Jugend forscht 2023 in der Kategorie Schüler experimentieren. Im Gespräch mit unserem Medienhaus berichteten sie über ihre Idee und die Entwicklung der App.

Beide Jungen gehen in die sechste Klasse. Malte besucht das Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach, Leonas die Montessorischule in Sulzbach-Soden. Malte nahm bereits 2021 am Wettbewerb teil. Damals wurde sein Physikprojekt zur Beschleunigung auf der Kugelbahn mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Leonas wollte danach auch beim Forscherwettbewerb mitmachen und fragte seien Bruder, ob sie im Team antreten wollen.

Im Januar 2022 sei ihnen die Idee für das aktuelle Projekt gekommen. »Wir standen mit Müll in der Hand vor den verschiedenen Mülleimern und wussten nicht, in welchen er sollte.« Daraufhin hatte Malte die Idee, eine App zu erstellen, die den Müll scannt und die richtige Entsorgung anzeigt. Anfang Februar hätten sie jedoch bemerkt, dass sie eine solche Scan-App mit ihren Programmierfertigkeiten nicht erstellen können. So entstand die Idee für das Lernspiel als eigenständige Smartphone-App für Android. »Mit ihr lernen Kinder, wie man Müll richtig trennt«, erklären die beiden Brüder.

Die erste funktionierende Version des Spiels gab es im September 2022. Optimiert habe man sie aber bis kurz vor dem Wettbewerb, sagte Malte. Er kümmerte sich um die Programmierung mit dem »App Inventor 2«. Leonas übernahm die Recherche für die Inhalte. In Karteikarten eines Lerntrainings, an dem beide mitgemacht hatten, in Infomaterial der regionalen Abfallwirtschaft und im Internet suchte er alle nötigen Informationen über die Mülltrennung und darüber, wie Kinder lernen. Am Anfang standen das Maskottchen, ein selbstgezeichnetes Müllmonster sowie das Logo für das Spiel. Auch alle anderen Elemente malten die Jungen selbst. Nach der Inhaltsrecherche begann Malte mit der Programmierung. In der App wird der Programmcode aus gegebenen vielfältigen Funktionsblöcken zusammengesetzt. Außerdem gestalteten sie die Spieloberfläche.

Echte Herausforderungen seien gewesen, die Bildgröße zu optimieren und den Zwei-Spieler-Modus zu erstellen. Außerdem hätten sie den zeitlichen Aufwand für die Erstellung etwas unterschätzt, erklärten beide. Motivationsstütze war ihre Mutter, selbst Informatikerin, die auch ihre Projektbetreuerin war. Ihr war aber wichtig, dass die Jungen selbstständig n arbeiten.

Arbeitsgebiete aufgeteilt

Mit ihrer App sind die beiden sehr zufrieden. Auch die Zusammenarbeit habe meist gut geklappt. Ab und an habe es auch mal Reibereien gegeben, so Leonas. Die Zusammenarbeit mit dem eigenen Bruder sei auch bei der Terminabstimmung einfacher. »Das Projekt brachte uns auch näher zusammen«, sagt Malte. Die Arbeitsgebiete hätten sich die beiden aufgeteilt.

Beide fanden es besser, den Wettbewerb in Präsenz zu haben. 2021 war er digital, 2023 dann in Präsenz in Marktheidenfeld. Es sei auch schön gewesen, die anderen Stände zu sehe und von den anderen Projekten zu lernen, lobten sie. Lob hatten die beiden auch für die Wettbewerbsfeier.

Nicht so toll sei gewesen, dass ihr Fachgebiet Arbeitswelt als letztes dran war. Da habe man lange auf Ergebnisse warten müssen. Beim Gang auf die Bühne seien sie sehr aufgeregt gewesen. Mit dem dritten Platz hätten sie nicht gerechnet. »Das war richtig cool«, betonen sie. Einig sind sie sich auch, dass sie im nächsten Jahr wieder beim Wettbewerb dabei sein wollen. Ideen dafür haben sie schon.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund » Wir standen mit Müll vor den Eimern und wussten nicht, in welchen er sollte. « Malte Schmidtüber den Anlass für die App

Hintergrund: Die Lernapp von Malte und Leonas Schmidt Die App von Malte und Leonas Schmidt aus Röllfeld trägt den Titel »Die Zukunft der Erde - lerne Müll zu trennen«. Sie entstand im Rahmen des Projekts »Müll richtig trennen lernen - eine Learning App für Kinder ab dem Grundschulalter«. Im selbst gestalteten und selbst programmierten Spiel gilt es für die Nutzer per Fingertipp auf dem Monitor Müll aus dem dualen System einzufangen. Außerdem bietet die App interessante Informationen. Zum Beispiel erfahren die Kinder, dass man Rucksäcke aus dem Material von PET-Flaschen machen kann. Bisher umfasst die Lern-App nur Müll, der über das Duale System entsorgt wird. Die Jungen wollen sie aber weiterentwickeln. Weitere Müllarten sollen hinzukommen, ebenso Inhalte zur wirtschaftlichen Bedeutung von Recycling. Auch wollen sie Benutzerkonten ermöglichen und den Mehrspielermodus umsetzen; als Tester dienten Familienmitglieder. Inniger Wunsch der beiden Brüder ist es, die Lern-App später kostenlos im App-Store anzubieten. ()