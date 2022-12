Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Brückenbau wird zügig vorbereitet

Kirchzell 19.12.2022 - 18:25 Uhr < 1 Min.

Bevor dann mit der Entwurfsplanung begonnen werden kann, müssen außerdem noch eine Baugrunduntersuchung mit Gründungsempfehlung sowie eine orientierende Altlastenuntersuchung mit abfalltechnischer Einstufung vorliegen. Um keine Zeit zu verlieren, schlug das Planerbüro Obermeyer vor, diese bereits jetzt anzugehen, und schlug drei Ingenieurbüros vor, die für diese Arbeiten in Frage kommen.

In seiner Sitzung am Freitag beschloss der Gemeinderat einstimmig, diese drei Büros anzuschreiben und Angebote zu erfragen. Aufgrund der fünfwöchigen Sitzungspause des Gemeinderats wurde Bürgermeister Stefan Schwab beauftragt, nach Eingang der Angebote dem günstigsten Bieter den Auftrag zu erteilen. Über das Ergebnis wird der Rat in der nächsten Sitzung informiert.

Sollten später im Zuge der Planung aufgrund von Auflagen der Wasserwirtschaft die Gründungsraster, etwa durch Vergrößerung der Durchflussöffnung oder notwendiger Mittelpfeiler angepasst werden müssen, könnten Nacherkundungen über ein Ergänzungsauftrag notwendig werden.

hjf