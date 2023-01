Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bruchstücke von Krug und Ziegel sind römisch

Gewinnspiel: Obernburger Museum löst Rätsel auf

Obernburg 18.01.2023 - 18:22 Uhr < 1 Min.

Das war römisch im Gewinnspiel des Obernburger Römermuseums: Scherben von römischen Tonkrügen und eines Ziegels aus Obernburg und Bergzabern.

Ein steinzeitlicher Faustkeil vom Ufer der Elsava, ein Mainkiesel, eine Betonkugel aus dem Obernburger Schwarzviertel, Kacheln und Isolatoren aus einem Bach im Odenwald sowie aus dem Kunstgewerbe stammende ägyptische und griechische Götterbilder fügten sich zu dem Sammelsurium, in dem sich die Römerscherben versteckten. Die römischen Exponate, Fragmente von Krügen und eines Dachziegels, wurden von Obernburger Personen und Vereinen eingereicht. Als Fundorte sind ein Garten in der Frühlingstraße in Obernburg und ein Waldstück bei Bergzabern nachgewiesen.

Von den Besuchern des Römermuseum, die ihr Votum zu dem archäologischen Rätsel abgaben, kam in etwa die Hälfte aus dem Landkreis Miltenberg und die andere Hälfte aus insgesamt acht Bundesländern und dem angrenzenden Ausland. Insgesamt 90 Antwortkarten waren korrekt ausgefüllt. Daraus wurden zehn Preisträger, auch aus Baden-Württemberg und Sachsen, gezogen. Der Hauptpreis unter den vom Förderkreis Mainlimes-Museum gestifteten Einkaufsgutscheinen, Büchern und römischen Mühlespielen ging nach Kleinheubach. Die Gewinner werden auf dem Postweg benachrichtigt.

Eric Erfurth