Kreis Miltenberg: Broschüre »Blackout« bereitet auf längeren Stromausfall vor

Landratsamt gibt Tipps für Vorsorgemaßnahmen

Miltenberg 24.10.2022 - 09:57 Uhr 1 Min.

Das Landratsamt kündigt in der Ausgabe der Landkreiszeitung Blickpunkt MIL an diesem Mittwoch, 26. Oktober, eine Broschüre »Blackout - Informationen zur Vorsorge« an. Mit einem Alarmplan habe sich der Katastrophenschutz im Landkreis auf eine solche Notlage vorbereitet - egal welche Ursache sie hat.

»Leuchttürme« für Bevölkerung

Eine wichtige Rolle im Falle eines mehr als 60-minütigen Stromausfalls spielen demnach die örtlichen Feuerwehrgerätehäuser. Die meisten von ihnen würden zu »Leuchttürmen« für die Bevölkerung. Laut Kreisbrandrat Martin Spilger dienen sie unter anderem beim Ausfall der Telefonie als Not- und Meldekopf und ausgerüstet mit Stromaggregaten als Anlaufstellen für alle Bürger.

Ab einem mehr als einstündigen Stromausfall tritt zudem die Führungsgruppe Katastrophenschutz im Lagezentrum des Landratsamts zusammen und koordiniert die Bewältigung der Schadenslage in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Einsatzleitern der Feuerwehr. Dennoch könne ein solches Ereignis nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung bewältigt werden, schreibt das Landratsamt weiter und zitiert Landrat Jens Marco Scherf: »Sowohl eine gute Vorbereitung der Bevölkerung auf einen mehrstündigen Stromausfall als auch Besonnenheit ? sind Grundlage dafür, dass wir eine derartige Situation gut bewältigen können.«

Konkreten Tipps hierfür gebe die Blackout-Broschüre. Weitergehende Informationen stellt auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK unter https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/vor?sorge_node.html zur Verfügung.

Hilfreiche Warn-Apps

Grundsätzlich wird empfohlen, auf seinem Mobiltelefon eine Warn-App zu installieren. Die NINA-Warn-App und die App Katwarn beispielsweise dienen der Warnung und Information der Bevölkerung. Die App Warnwetter dient hauptsächlich der Warnung vor gefährlichen Wetterlagen und die App Nora ist wichtig für Menschen, die sprach- oder hörbeeinträchtigt sind und die auf diese Weise Notrufe auslösen können.

Konkret empfohlen wird unter anderem, dass jeder Haushalt einige Tage ohne Hilfe von außen auskommen kann. Dazu zählen Vorräte an Trinkwasser, Lebensmitteln und Hygieneartikeln sowie Kerzen, Taschenlampen, ein batterieobetriebener Radio und eventuell ein Campingkocher. Bei den Vorkehrungen sollten auch an pflegebedürftige Angehörige berücksichtigt werden.

bDie Broschüre »Blackout - Informationen zur Vorsorge« kann im Internet unter https://www.landkreis-miltenberg.de heruntergeladen werden.

