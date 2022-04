Britische Rocklegende liefert mitreißende Show

Dr. Feelgood gastiert im Erlenbacher Beavers

Erlenbach a.Main 24.04.2022 - 10:32 Uhr 2 Min.

Die britische Band Dr Feelgood begeisterte bei ihrem Gastspiel am Donnerstag im Erlenbacher Beavers dank toller Songs, eigenem Stil und musikalischer Versiertheit. Unsere Aufnahme zeigt Gitarrist Gordon Russell und Bassist Phil Mitchell.

Die Band trat mit dem früheren The Animals-Sänger Robert Kane, Gordon Russell an der Gitarre, Phil Mitchell am Bass sowie Drummer Kevin Morris auf die Bühne des Clubs. Schon mit den ersten Takten des Eröffnungsstücks »Drives me wild« wurde deutlich, warum die Band auch heute noch mit musikalischer Relevanz aufwarten kann - schließlich wurde sie vor über 50 Jahren auf Canvey Island, Essex gegründet. Sie lieferte eine unvergleichliche, eigenständige Art der Gitarrenarbeit mit fetzigen, individuellen Riffs und beeindruckenden Soli sowie einen markanten Bass, der eine tragende Rolle im Gesamtklang einnahm.

Taktgenaue und die Stücke vorantreibende Schlagzeugarbeit sowie ein Sänger und Entertainer, der wie geschaffen für die Bühnen dieser Welt ist, machten unmissverständlich klar: Hier sind engagierte und auch nach all den Jahren immer noch »hungrige« Musiker am Werk.

Keiner der aktuellen Mitglieder zählt zur Gründungsbesetzung - obgleich jeder schon Jahrzehnte mit an Bord ist. Dennoch stehen Band und Bandname auch heute noch für Qualität, für eingängige Songs, die dank ihres mal hart, mal locker rockenden Flairs sowie einer mit vielen Finessen versehenen Ausrichtung niemals langweilig werden.

Zur Mundharmonika gegriffen

Mit viel Groove ging es nach dem geglückten Einstand weiter. Gerade Nummern wie »I can tell« faszinierten aufgrund ihrer interessanten instrumentalen Gestaltung. Kane griff im Verlauf des Konzerts immer wieder zur Mundharmonika, was stets für überraschend neue Farbtupfer sorgte, wie unter anderem bei »Baby Jane«. Die Interaktion sowohl mit den Fans als auch zwischen den Bandmitgliedern stimmte, was sich auch in der Musik abzeichnete. Ein Werk wie »All through the city« lebte vom tollen Wechselspiel zwischen den Gesangslinien von Kane und den Gitarren-/Bassparts, wobei im weiteren Verlauf auch mehrstimmiger Gesang zum Einsatz kam. Letztgenanntes Stilmittel kam dann noch des Öfteren zum Zuge und brachte eine angenehme Dynamik in die Kompositionen.

Dr. Feelgood lagiert selbstbewusst in der Schnittmenge aus Rhythm and Blues, Rock und Rock'n'Roll und einigen weiteren verwandten Spielarten. Das führt dazu, dass die Musik das unglaublich große Potenzial hat, Fanschichten unterschiedlichster Genres anzusprechen und abzuholen. »Damn right I do« - abermals mit mehrstimmigen Intonationen - oder die Slide-Guitar-Nummer »Back in the night« entpuppten sich als rund, erdig und authentisch. Sie zeugten von bodenständigem Songwriting-Können und waren äußerst wirkungsvoll.

Perfektes Sprachrohr

Obwohl das Material von Dr. Feelgood meist schnell und ohne Umschweife auf den Punkt kommt, bestätigt auch hier die Ausnahme die Regel: Der »Shotgun Blues« begeisterte mit einem langen - aber keinesfalls zu langem - Instrumentalpart, in dem gerade Russell und Mitchell brillierten. Sie machten im Zusammenspiel mit Morris klar, dass hier großartige Talente musizieren. Diese bringen sich abgesehen von solchen Parts stets songdienlich ein und stellen sich niemals in den Vordergrund. Vielmehr trägt ihr Können zum großen Ganzen bei. Dass ein Kane gleichermaßen ein guter Sänger und für den Band perfektes Sprachrohr ist, machte die Sache bis hin zum Abschluss in Form von »Gimmie one more shot« richtig rund.

MARCO BURGEMEISTER