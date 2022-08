Britische Kultband The Sweet bringt Publikum auf Großheubacher Chicken-Ranch in Wallung

Zuschauer tanzen auf Bikes & Kultur-Veranstaltung wild mit

Großheubach 22.08.2022 - 13:35 Uhr 1 Min.

Von links nach rechts: Andy Scott, Paul Manzi, Lee Small, Tom Cory und Schlagzeuger Bruce Bisland im Hintergrund. The Sweet rockten am Samstagabend in Großheubach

Nach innen geföhnte lange Haare, knackige Figuren in Goldanzügen, rockiger Gitarrensound und irre hoher Gesang - das verbindet man mit The Sweet. Die Band war insbesondere in den 1970ern sehr erfolgreich, vor allem wegen Andy Scott. Scott und seine aktuellen Mitstreiter Paul Manzi (Sänger), Lee Small (Bass), Bruce Bisland (Schlagzeug) und Tom Cory (Gitarre, Keyboard, Gesang) haben den vielen Fans in Großheubach einen unvergesslichen Konzertabend geschenkt.

Scott ist mittlerweile 73 Jahre alt. Er ist schwer krank, hat Krebs. Er spricht offen auf der Bühne darüber. Seine Auftritte zieht er trotzdem professionell durch. Und er beweist nordwalisischen Humor. Scott bekam vor dem Auftritt Medikamente und meinte trocken: »Ich schwitze wie ein Pferd. Frauen kennen das ja.« Musikalisch ist er in Bestform und spielte in höchster Perfektion. Zum Umfallen beeindruckend ist seine hohe Stimme.

Mit dem aktuellen Sänger Paul Manzi hat Scott eine Perle an der Front. Er sagte über ihn: »Ich denke, er ist die beste Stimme in England.« Manzi verschmilzt mit den Liedern und hat eine Rockstimme mit großem Tonumfang. Auch der Schlagzeuger Bisland hat alle Sweet-Grooves verinnerlicht. Zusammen mit dem Bassisten Lee Small bildet Bisland eine kongeniale Einheit. Ein Gewinn für die Band ist Tom Cory. Gott sei Dank sei er jung, er senke den Altersdurchschnitt der Band gewaltig, so Scott.

Die Männer haben in kürzester Zeit die größten Hits abgeliefert, wie »New York Groove«, »Set me free« und »Teenage Rampage«. Allein wegen des Songs »Love is like Oxygen« war es ein Fest, die Band zu hören. Das Gitarren-Intro spielte Scott fett und ausdrucksstark. Bei den Zugaben von »Blockbuster« und »Ballroomblitz« tanzten die Konzertgäste wild, sangen laut mit oder jubelten laut. Nach den Zugaben riefen die Gäste weiter, aber Scott und Co. musste sich verabschieden.

Gesamtpaket stimmt

Als Vorband hatte Losing Gravity gespielt, eine aufstrebende, kraftvolle Rockband aus dem Raum Frankfurt. Seit 2017 haben die jungen Musiker bereits drei Alben herausgebracht. Mittelpunkt ist der charmante Sänger und Texaner Chase Wilbourn mit Reibeisenstimme. Aus ihrem neuen Album »Headed South« spielte die Band »Living in Riddles«, das Hitpotenzial birgt. Bei der Band stimmt das Gesamtpaket, angefangen vom tollen Logo und ihrer Attitude bis hin zu ihrer starken Musik. Man wird sicher noch viel von den Jungs hören.

