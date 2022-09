Bringt bitte ein Stück Holz mit!

Randnotizen von Renate Ries

Miltenberg 24.09.2022 - 07:00 Uhr 1 Min.

Holz vor der Hütte - im Spessart eigentlich normal. Kommt Holz jetzt als Mitbringesel in Mode? Sogar erste Gaststätten fordern Gäste dazu auf.

Holz vor der Hütte? Im Spessart die normalste Sache der Welt. Viele machen selbst Holz oder kennen jemanden, der Holz macht. Umso erstaunlicher unsere Berichte aus den Gemeinderäten in den vergangenen Tagen: Brennholz aus dem Gemeindewald ist knapp, wird deutlich teurer, mancherorts wird die Verkaufsmenge gedeckelt.

Vor kurzem klang es noch so, als wüssten wir nicht wohin mit dem ganzen Holz, das Borkenkäfer und Trockenheit zur Strecke gebracht haben. Händler X beliefert nur seinen alten Kundenstamm, Händler Y setzt Interessenten auf eine imaginäre Warteliste. Kunde Z ist so froh über die 2,5 Ster, die er ergattert hat, dass er sie mit einer Kamera überwacht. Wehe, der Nachbar, der den letzten Baumarkt-Holzofen per Faustkampf für sich gesichert hat, stibitzt sich was! Es wird rauer und kühler. In den Wäldern, Baumärkten, Wohnzimmern.

Um so mehr weiß man eine schöne warme Wirtshausstube zu schätzen, wo man gepflegt am prasselnden Bollerofen sitzen kann. Bei Schnitzel und Bier. Es soll ja Gasträume geben, wo man seinen Anorak anbehält. Soweit wird es in Soden im Gasthaus zur Gemütlichkeit, besser bekannt als Café Duck Dich, nicht kommen.

Die Wirtsleute Heidi und Heiner machen Werbung für den Seniorentag und schreiben in der Anzeige: »Liebe Gäste, wenn Ihr eine warme Gaststätte haben wollt, bringt bitte ein, zwei Stückchen Holz mit. Vielen Dank im Voraus.« Das stoße bei den Kunden auf überaus offene Ohren, berichtet die Wirtin, die zu rund 80 Prozent der Reservierungen auch Brennholz-Zusagen annehmen konnte. Gut zu wissen, dass das funktioniert. Dann kann Tante Siska ja zum 85. Geburtstag einladen: »Bitte bringt ein Kännchen Öl mit. Vielen Dank im Voraus.«

