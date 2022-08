Brillante Bigband-Klänge krönen den Kultursommer

Konzert: BiBaVon und Sänger Konstantin Kuhn begeistern auf der Miltenberger Mildenburg

Miltenberg 08.08.2022 - 18:18 Uhr 2 Min.

Die Bigband BiBaVon und Sänger Konstantin Kuhn begeisterten auf der Mildenburg. Foto: Heinz Linduschka

BiBaVon, die Jazz-Bigband des Blasmusikverbands Vorspessart wurde am Ende des gut 90-minütigen Konzerts durch den euphorischen Beifall der begeisterten Zuhörer zu zwei Zugaben »gezwungen« - und die 18 Amateurmusiker mit großen Qualitäten ließen sich nur zu gerne zwingen, nachdem das letzte Stück ihres abwechslungsreichen offiziellen Programms, Benny Goodmans »Sing, sing, sing«, kaum noch einen Besucher auf seinem Platz gehalten hatte.

Harmonisches Ensemble

Mit Don Gibsons »I can't stop loving you«, weltberühmt geworden in der Interpretation von Ray Charles, hatte das Konzert begonnen und wer die Musiker, die seit der Gründung der Band im Jahr 2006 von Saxofonist Christoph Heeg geleitet werden, schon öfter gehört hat, beispielsweise Ende August letzten Jahres im Nilkheimer Park, kannte diesen »Opener« schon und wusste, dass er sich auf viel bekannte »Renner« aus Jazz, Swing und Pop freuen durfte.

Das Schöne: Die Band besteht nicht nur aus glänzenden Instrumentalisten, die immer wieder für ihre Soli mit lebhaftem Zwischenapplaus belohnt wurden, sie zeichnet sich auch durch einen harmonischen, dynamischen Ensembleklang aus. Zusammen mit der ansteckenden Spielfreude der »Edel-Amateure« und der unterhaltsamen, lockeren Moderation des Bandleaders, die man auch als sympathische, informative »Dampfplauderei« bezeichnen kann, schuf das die gelöste Stimmung, die ein gutes Open-Air-Konzert auszeichnet - auch wenn kurz vor 22 Uhr das Thermometer unter 20 Grad fällt. Präzision, Dynamik, mitreißende Soli und ein geschlossenes, schlüssiges Gesamtbild - Trümpfe, mit denen BiBaVon auch auf der Mildenburg punktete, als sie die Filmmusik aus dem »Blauen Engel, das »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt«, in einer temperamentvollen und facettenreichen Jazzversion spielten, die jeden Anflug von störendem Pathos schon im Keim erstickte. Alles gut, ja weit mehr als das? Nicht ganz, denn als nach einer halben Stunde der Sänger Konstantin Kuhn die Bühne betrat und Frank Sinatras »Fly me to the moon« anstimmte, sackte die Stimmung spürbar ab - viel zu dünn, viel zu leise wirkte die Stimme des 33-jährigen Sängers aus Goldbach, der vor sechs Jahren bei »The Voice of Germany« bei Sat1 von den Zuschauern zum »Sieger der Herzen« gekürt wurde. Warum das so war, konnte man im Hof der Mildenburg erst nach der Pause nachvollziehen, dann nämlich hatte die Tontechnik das Mikrofon so eingestellt, dass sich Kuhn auch im Zusammenspiel mit der Bigband behaupten konnte und zum Beispiel bei seiner Interpretation von Roger Ciceros »Ich atme ein, ich atme aus« mit seiner ausdrucksvollen, mal sanften, mal glasklaren Stimme auch die überzeugte, die vor der Pause spürbar enttäuscht waren. Tontechnik ist eben gerade bei Open-Air-Konzerten eine anspruchsvolle Aufgabe, von deren Bewältigung oft aber auch der Erfolg eines Konzertes abhängt.

Kein Grund zur Kritik

Nach der Pause gab es keinen Grund zur Kritik mehr, auch nicht als Kuhn mit seiner Version von Michael Bublés »Feeling good« dafür sorgte, dass man sich jetzt nicht nur bei den Klängen von BiBaVon rundum gut fühlte, sondern auch beim Auftritt des Sängers. Das Spektrum des Bigband-Programms spiegelte im zweiten Teil auch der Ausflug nach Südamerika mit Chick Coreas Flamenco-Jazz »La Fiesta« von 1974 und mit »O Pato«, der »Entensamba« von 1959. Stellenweise steigerte sich der Beifall nach den Soli von Saxofon, Posaune, Trompete, Flügelhorn oder E-Piano in euphorisches Ausrasten - Lohn für die Performance von Bigband und Sänger nach rund zwei Stunden Konzert an einem nicht mehr ganz so lauen Sommerabend. Gut, dass die Akteure den Zuhörern auf den vollbesetzten Stühlen so wirkungsvoll einheizten.

HEINZ LINDUSCHKA