Brennholznachfrage in Hausen sprengt Kapazitäten

Gemeinderat Hausen in Kürze

Hausen. In der Sitzung am Dienstag in Hausen hat der Gemeinderat zu weiteren Themen beraten:

Antrag: Auf Antrag des Organisationsteams des Hausener Carneval Verein (HCV) zur Unterstützung der Kinderfaschingsveranstaltung übernimmt die Gemeinde die Saalmiete in Höhe von 112 Euro. Die Veranstaltung hat am letzten Freitag stattgefunden, das Pfarrheim war bis auf den letzten Platz gefüllt, und die Kinder hatten einen Riesenspaß.

Wasserrohrbruch: Bürgermeister Michael Bein informierte über zwei Rohrbrüche im Januar, einer im Dornauer Weg, ein zweiter im Gräbchen. Bei ersterem versickerten zu Spitzenzeiten zehn Kubikmeter, also 10.000 Liter pro Stunde. Sicherheitshalber wurde die Ersatzversorgung des Hochbehälters aktivieret. Der Bruch im Gräbchen war ein kleinerer Schaden, was allerdings einen genauso großen Reparaturaufwand bedeutet, da die Erdarbeiten die gleichen wie bei einem großen Schaden sind.

Glasfaserausbau: Mit der Deutschen Glasfaser, die in Hausen das Glasfasernetz errichtet, wurden letzte Absprachen vor Beginn des Ausbaus getroffen. Mit den Arbeiten soll Anfang März begonnen werden und bis Ende des Jahres will die ausführende Firma Egnatia die Arbeiten beenden. Um die Bevölkerung umfassend zu informieren, wird die Deutsche Glasfaser noch einen Informationsabend veranstalten. Ab März gibt es Hausbesuche. Der gesamte Arbeitsverlauf wird vom Bauamt und dem beauftragten Ingenieurbüro ISB begleitet.

Neues Ausschussmitglied: Im Rechnungsprüfungsausschuss gab es einen Wechsel. Tamara Suffel (HBB) wird aus zeitlichen Gründen den Sitz in diesem Ausschuss nicht mehr wahrnehmen. Alexander Frieß (HBB) übernimmt ihre Aufgabe.

Laubholzmistel: Der Landschaftspflegeverband Miltenberg hat ein Projekt zur Bekämpfung der Laubholzmistel in den Streuobstwiesen gestartet. Es geht in erster Linie darum, den Befall im Projektgebiet genau zu kartieren und daraus ein Konzept zur Bekämpfung der Mistel zu entwickeln. Ein weiterer Teil des Projekts sind Mistelschnittkurse. In den nächsten Wochen werden ehrenamtliche Kartierer, in Hausen in erster Linie Alexander Franz, im Projektgebiet unterwegs sein, um die Obstbaumbestände und den Mistelbefall zu erfassen.

Neue Zaunanlage: Die Zaunanlage am Spielplatz am Knückel ist in einem schlechten Zustand. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, den defekten Zaun zu demontieren, ohne aber einen neuen zu errichten. Am Durchgangsweg werden jeweils hinten und vorne Törchen angebracht und die Fläche des Spielplatzes somit sogar erweitert. ney