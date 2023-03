Brennholz teurer - und nur noch für Röllbacher

Zahlen und Fakten: Röllbacher Wald

Der Fällungsplan für den Röllbacher Gemeindewald sieht für 2023 einen Einschlag von 3400 Festmeter vor. Davon entfallen auf die Endnutzung 720 Festmeter, auf die die Altdurchforstung 2260, auf die Jungdurchforstung 200 und auf die Jungbestandspflege 220. Der Einschlag (Festmeter in Klammern) verteilt sich auf Buche (860), Eiche (40), Fichte (620), Kiefer (1330), Lärche (240) und Holz, das im Wald liegen bliebt (310). Die geplanten Einnahmen in Höhe von 201.100 Euro stammen aus dem Holzverkauf, dazu kommen Gelder aus der Jagdpacht (10.000 Euro) und Staatliche Zuschüsse in Höhe von 33.600 Euro, was insgesamt 244.700 Euro ergibt. Dem gegenüber stehen Ausgaben in einer Gesamthöhe von 200.070 Euro, die sich auf Personalausgaben (25 700 Euro), Sachausgaben (166.370 Euro) sowie den Posten mit Steuern, Versicherungen und Beiträgen (8000 Euro) aufteilen. Das Betriebsergebnis 2023 liegt bei 44.630 Euro.