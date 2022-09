Brennholz in Eschau wird teurer, Menge begrenzt

Eschau. Der Gemeinderat Eschau hat sich in seiner Sitzung am Montag noch mit folgenden Themen befasst.

Bekanntgaben: Vergeben wurden die Aufträge für die Wasserleitung bei der Sanierung am Hochbehälter Hobbach, für die Planung bezüglich EHRE-Haus sowie für die Sirenensteuerempfänger und den Beschallungsplan. Die Bayernwerk Netz GmbH wird in Kürze die über das gesamte Ortsgebiet von Eschau verlaufende 20-kV- Freileitung durch ein Erdkabel ersetzen. Im Gehweg wird das Kabel 80 Zentimeter, in der Fahrbahn einen Meter tief verlegt. Die Maßnahme soll Leistungsfähigkeit und Versorgungssicherheit des Ortsnetzes verbessern.

Hochwasserschutz: Der Bürgermeister berichtete von der Informationsveranstaltung des Amtes für Ländliche Entwicklung über ein kommunales Starkregen- und Sturzflutenrisiko-Management am 31. August im Gemeinschaftshaus Sommerau. Vorgestellt wurde die Programme boden:ständig und FlurNatur. Da die betroffenen Flächen im Besitz von Landwirten ist und landwirtschaftlich genutzt werden, ist das Programm von deren Mitwirkung abhängig. Tobias Siegler ist Ansprechpartner für die Landwirte. Aus Sicht der Marktverwaltung sollte die Chance von Boden:ständig genutzt werden.

LED-Beleuchtung: Eschau hat seine Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilern und Weilern auf LED umgestellt. Die Straßenlampen werden vom Bayernwerk automatisch bei Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet. Zwischen 1 und 5 Uhr nachts wird die Beleuchtungsleistung automatisch auf die Hälfte reduziert. Danach bis zum Sonnenaufgang brennen die Straßenlampen wieder mit der vollen Beleuchtungsleistung. Die Außenbeleuchtung des Historischen Rathauses wurde ausgeschaltet. Die Außen- und Innenbeleuchtung aller öffentlichen Gebäude werden sukzessive auf LED-Beleuchtung umgestellt.

Projekt Kreuzgasse: Geschäftsleiter Walter Wölfelschneider gab einen aktuellen Baustandsbericht zur Erschließung des Areals "Kreuzgasse" Eschau. Die Erschließungsarbeiten haben im März begonnen und sollen voraussichtlich Mitte Oktober 2022 beendet sein. Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg hat mit den Vermessungs- und Abmarkungsarbeiten begonnen.

Carport für BRK: Das Bayerische Rote Kreuz Ortsgruppe Eschau möchte am Gemeinschaftshaus Sommerau ein Carport für die BRK-Einsatzfahrzeige errichten. Die neuen Fahrzeuge stehen im Freien und sind so dem Wetter und den Temperaturen schutzlos ausgesetzt. Auch vereisen die Fahrzeuge im Winter dauerhaft, was einem schnellen Ausrücken des HvO im Einsatz oft kostbare Minuten kostet. Der Antrag wird nun dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt. Eine Entscheidung wird im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2023 getroffen.

Zwischenbericht Haushalt: Geschäftsleiter Walter Wölfelschneider stellte dem Gremium den von Kämmerer Mathias Günther erstellten Bericht über die Entwicklung des Haushalts 2022 vor. Der Verwaltungshaushalt hat sich bisher in den Einnahmen und Ausgaben plankonform und ausgewogen entwickelt. Die Entwicklung im Vermögenshaushalt zeigt, dass bisher einige Investitionsmaßnahmen noch nicht begonnen und noch nicht teilabgerechnet wurden. Erste Auftragsvergaben für die Großprojekte Erschließung "Wildensteiner Straße (Ost)" Eschau sowie An- und Umbau Rathaus Eschau und Neubau Kindertageseinrichtung Eschau sind in der Marktgemeinderatssitzung am 17. Oktober vorgesehen.

Fritz-Schaefler-Straße: Die neue Straße im Areal Kreuzgasse erhält den Namen Fritz-Schaefler-Straße und wird gewidmet. Fritz Schaefler, der am 31. Dezember 1888 in Eschau geboren und am 24. April 1954 in Köln verstorben ist, war ein deutscher Maler und Grafiker des Expressionismus. ro