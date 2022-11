Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Braucht es den Weltmännertag? Warum beide Geschlechter über Rollenbilder reflektieren sollten

Stimmen aus dem Kreis Miltenberg

Miltenberg 18.11.2022 - 14:49 Uhr 3 Min.

Was ist eigentlich "typisch Mann"? Und was ist "typisch Frau"?

Den Männertag zu begehen, liegt dem Gros der Männer im Kreis Miltenberg völlig fern. Was zum Beispiel daran abzulesen ist, dass die meisten Männer, um ein Statement zum Weltmännertag gebeten, auf Tauchstation gehen. Ein Miltenberger lässt der Autorin ausrichten: »Keiner will zu diesem "Blödsinn" öffentlich etwas sagen.« Ein paar Männer allerdings gibt es, die sich auf einen Gedankenaustausch einlassen. Zu ihnen gehört Michael Prokschi, Pfarrer aus Kirchzell.

Der 52-Jährige findet es gut, dass Frauen für Gleichberechtigung kämpfen - auch im kirchlichen Bereich. Ob man jedoch einen Frauen- oder Männertag braucht, ist für ihn die große Frage. Über Rollenbilder zu reflektieren allerdings, sei nicht verkehrt. Dass Männer zum Beispiel emotional anders sind als Frauen, bekommt Michael Prokschi bei Seelsorgegesprächen stark mit. Frauen sagten meist sofort, was sie belastet: »Die meisten Männer müssen erst einmal Vertrauen fassen, bevor sie sich öffnen.« Das wirft interessante Fragen auf. Liegt das am Mannsein? An verinnerlichten Rollenstereotypen? Oder an der Erziehung?

Mehr Männer in der Kita

Eine Frau, die gerne handarbeitet, hat womöglich nie Werkunterricht in ihrem Leben genossen. Vielleicht würde sie sonst auch gerne schnitzen. Ein Mann, der gern schnitzt, hat womöglich nie gelernt, wie man strickt. Vielleicht fände er daran Gefallen. Sprich: Die Erziehung und das »Erziehungsprogramm« spielen eine große Rolle. Ebenso wie die Frage, wer erzieht. »Zum Glück haben wir inzwischen mehr junge Männer in der Kita«, sagt Michael Prokschi. Allerdings sei dies auch nicht ganz unproblematisch. Männer mit pädagogischer Ader sähen sich gar nicht so selten dem Generalverdacht pädophiler Neigungen ausgesetzt: »Auch bei uns Priestern ist das ja inzwischen leider so.«

Für mehr und mehr Menschen scheint »Geschlecht« an sich eine höchst instabile Konstruktion zu sein. Auch dies macht den Internationalen Männertag interessant. Und lädt ihn kontrovers auf. »Es scheint wirklich "in" zu sein, nicht genau zu wissen, wer man ist«, bekommt auch Prokschi mit. Er sieht dies skeptisch. Wie er auch der Gendersprache skeptisch gegenübersteht. »Einem Zwang, so zu sprechen, unterwerfe ich mich nicht«, sagt er. Ähnlich äußert sich ein anderer Kirchzeller, nämlich Bodo Ballmann: »Ich bin ich, und ich spreche, wie ich spreche.«

»Gibt relevantere Dinge«

Bodo Ballmann ist oft mit dem Jagdgewehr im Wald unterwegs, außerdem ist er Schweißhundeführer. Beides erscheint »typisch männlich«. »Doch es gibt immer mehr Frauen, die auf die Jagd gehen, sie machen ihre Sache auch gut, teilweise sogar gewissenhafter als Männer«, sagt er. Warum dieser Tage so intensiv über Geschlechterfragen diskutiert wird, kann Bodo Ballmann nicht nachvollziehen: »Es gibt doch viel relevantere Dinge.« Die Energiekrise und der Krieg sind für das Mitglied im Bayerischen Jagdverband »Riesenthemen.«

Auch Männer Missbrauchsopfer

Menschen neigen dazu, sich ordnungshalber so zu benehmen, dass sie möglichst keine Irritationen oder gar Abwehr auslösen. Auch wenn das von ihnen erwartete Verhalten nicht ihrem Wesen entspricht. Dieses »Versteckspiel« kann nicht zuletzt Männer stark belasten, sagt Dirk Geldermann, der im Landkreis Miltenberg von häuslicher Gewalt betroffene Männer berät: »In unserer Arbeit haben wir täglich mit Männern zu tun, die unter veralteten Männlichkeitsbildern leiden.«

Männern werde zum Beispiel nicht geglaubt, wenn sie erzählen, dass eine Frau sie schlägt oder den Kindern Leid zufügt: »Dies scheint einfach nicht in unser Bild zu passen.« Sicher könne die Spirale der Gewalt im häuslichen Bereich auch von Frauen ausgelöst werden, ist Jürgen Brand überzeugt. Der 64-jährige ist Geschäftsführer und Trainer der Turn- und Sportgemeinde in Obernburg. Dies war früher sehr viel einfacher, als es heute ist. »Beim Kinder-Training passe ich ungeheuer auf, dass nicht irgendwie was dumm läuft.« Die Sorge vor Missbrauch schwebe oft fast greifbar im Raum. »Warum geht das Frauen nicht so?«, fragt sich Jürgen Brand.

Wenn irgendwo raue Sitten herrschen, ist das nicht immer die Schuld der Männer, bestätigt der Miltenberger Soziologe Christian Zengel. Er pflichtet Männerberater Geldermann bei: »Auch ich kenne viele Männer, die unter häuslicher Gewalt leiden.« Zengel arbeitet mit Menschen, die in den Kreis Miltenberg geflüchtet sind. Nicht selten erlebt er alles andere als harmonische Beziehungs- oder Familienverhältnisse. Müsse einer der Partner der Wohnung verwiesen werden, sei in aller Regel klar, wer geht: »Es sind fast ausnahmslos die Männer, die dann auf der Straße stehen.«

PAT CHRIST

Stichwort: Männertag 1999 wurde der "International Men's Day" in Trinidad und Tobago am 19. November als Aktionstag eingeführt. Der Tag soll die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen fördern, Männer motivieren, sich mit dem eigenen Mann-Sein auseinanderzusetzen, und er will auf männliche Vorbilder verweisen. Ein Anliegen ist es auch, Benachteiligungen des männlichen Geschlechts aufzuzeigen. Nicht zuletzt möchte der Internationale Männertag den Einsatz von Männern im sozialen Leben würdigen. pat